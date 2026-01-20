Non si placa la morsa del maltempo in Sicilia. Nonostante il progressivo spostamento del Ciclone Harry, lo stato di allerta rimane elevato in gran parte della regione. Molti sindaci, per garantire l’incolumità di studenti e personale, hanno già firmato le ordinanze per la sospensione delle attività didattiche anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026.
In diversi comuni, la chiusura non è dovuta solo alle previsioni meteo avverse, ma alla necessità impellente di effettuare sopralluoghi tecnici negli edifici scolastici per verificare eventuali danni strutturali, infiltrazioni o criticità causate dalle piogge torrenziali delle ultime ore.
Dove rimangono chiuse le scuole il 21 gennaio
Di seguito la lista aggiornata dei comuni che hanno disposto la chiusura di scuole, parchi, cimiteri e uffici pubblici non essenziali:
Provincia di Ragusa
- Ragusa – Ingresso, al momento, solo posticipato per permettere gli accertamenti. Chiusi il parco del castello di Donnafugata, ville comunali e civici cimiteri.
Provincia di Catania
- Catania (incluse le sedi universitarie)
- Acireale
- Belpasso
- Aci Sant’Antonio
- Biancavilla
- Castiglione di Sicilia
- Scordia
Provincia di Siracusa
Scuole chiuse anche per domani mercoledì 21 gennaio a causa dell’allerta meteo. Lo ha deciso la cabina di regia convocata dal prefetto Chiara Armenia con tutti i sindaci della provincia di Siracusa.
- Siracusa
- Noto
- Avola
- Carlentini e Lentini
- Priolo Gargallo e Melilli
- Pachino e Portopalo di Capo Passero
- Buscemi e Francofonte
Provincia di Messina
- Santa Teresa di Riva
- Fiumedinisi
- Lipari e Salina (Arcipelago delle Eolie)
Lascia un commento