Modica – Nonostante il passaggio dal livello di criticità massima (Rossa) a quello di pre-allarme (Arancione), la prudenza resta la parola d’ordine in provincia di Ragusa e domani in alcuni Comuni le scuole restano chiuse. Il nuovo bollettino diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per mercoledì 21 gennaio 2026 conferma una parziale attenuazione dei fenomeni, ma alcuni Sindaci del territorio hanno scelto la linea del rigore per garantire la sicurezza di studenti e cittadini.

L’elenco dei Comuni con scuole chiuse

In queste ore si sta delineando la mappa dei comuni che hanno già deciso di firmare l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche. Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a:

Modica

Pozzallo

Comiso

Chiaramonte Gulfi

Acate

Santa Croce Camerina

Il sindaco di Ragusa ha già firmato un’ordinanza per la riapertura delle scuole ma un’ora dopo (aggiornamento alle ore 19:19 il sindaco di Ragusa annuncia: domani scuole chiuse). Il sindaco di Scicli in un post sui social annuncia che domani si torna a scuola (aggiornamento ore 19:30 anche a Scicli domani scuole chiuse). Scelta uniforme dei sindaci in provincia di Ragusa, domani scuole chiuse.