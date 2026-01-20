Modica – “Stante la situazione meteo attuale e la previsione di allerta arancione per le prossime 24 ore per rischio idrogeologico, ho disposto anche per domani, mercoledì 21 gennaio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido, e centro diurno e la chiusura al pubblico di musei, parchi, giardini, cimitero e degli impianti sportivi comunali.

Dalla prossima notte è possibile il miglioramento delle condizioni meteo. Domani dedicheremo l’intera giornata ad una ricognizione completa delle scuole e delle strutture comunali per le necessarie verifiche tecniche e il censimento di eventuali danni. Da domani, riprenderà regolarmente e secondo calendario, il servizio di raccolta rifiuti, ad eccezione del CCR. Solo per domani, i mastelli dovranno essere esposti nelle prime ore del giorno -comunque entro le ore 7- diversamente dalle usuali abitudini di esporli la sera prima, per evitare che il forte vento li possa danneggiare e/o spargere i rifiuti lungo le strade.

Continuo a raccomandare a tutti i cittadini la massima prudenza, di limitare gli spostamenti allo stretto necessari ed evitare le zone a rischio allagamento.

Voglio ringraziare il Gruppo Comunale Protezione Civile Modica, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – GOS Modica AVCM ODV, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il personale della nostra Polizia Locale Modica per gli interventi immediati, continui e fondamentali a tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica”.