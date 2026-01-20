Cirò Marina – Mentre la Calabria si barrica in attesa dell’imminente arrivo del Ciclone Harry, c’è chi ha deciso di salutare la tempesta con un gesto provocatorio che ha lasciato il popolo del web a bocca aperta. A Cirò Marina, nel Crotonese, il titolare dell’agriturismo Domus Arcuri si è reso protagonista di un bagno fuori stagione che, in pochissime ore, ha scalato le classifiche dei contenuti più visti sui social.

Il video della “prodezza”, postato sulla pagina Facebook, ha registrato numeri impressionanti: oltre 250mila visualizzazioni in meno di quattro ore. Nelle immagini si vede l’uomo tuffarsi nelle acque grigie dello Jonio, sprovvisto di muta e armato solo di un costume da bagno, sfidando non solo le temperature proibitive ma anche un mare che cominciava già a mostrare i primi segni della tempesta in arrivo (clicca qui per Video)

Sebbene le onde non avessero ancora raggiunto le vette spaventose di 7-8 metri previste per la giornata di oggi, 20 gennaio, il moto ondoso era già visibilmente ingrossato. L’impresa, pur avendo riscosso un enorme successo mediatico per il coraggio dimostrato, rimane un gesto estremamente rischioso da non replicare.

Le autorità e gli esperti meteo, infatti, continuano a lanciare appelli alla massima cautela: sebbene il video offra un momento di distrazione, è fondamentale ricordare che con l’allerta rossa e l’arrivo dei venti di burrasca, avvicinarsi alla riva — e ancor più tuffarsi — rappresenta un grave pericolo per l’incolumità personale.