Forte maltempo in Sicilia. Il Ciclone Harry ha fatto il suo ingresso trionfale e spaventoso sul Mediterraneo, colpendo con particolare violenza la Sicilia orientale. In queste ore, le province di Siracusa, Ragusa e parte del Catanese sono investite da piogge torrenziali che hanno già assunto la connotazione di veri e propri nubifragi in alcune aree. Piogge di intensità moderata si segnalano anche nel settore meridionale dell’Ennese, mentre il resto dell’Isola rimane sotto una copertura nuvolosa compatta.

Secondo gli ultimi modelli previsionali, la mattinata odierna rappresenta il punto critico per quanto riguarda la ventilazione e il moto ondoso:

Canale di Sicilia: Previste raffiche di tempesta che potrebbero toccare i 120 km/h .

Previste raffiche di tempesta che potrebbero toccare i . Settore Jonico: I venti soffieranno con punte superiori ai 110 km/h , alimentando mareggiate distruttive lungo i litorali esposti.

I venti soffieranno con punte superiori ai , alimentando mareggiate distruttive lungo i litorali esposti. Basso Tirreno: In serata la pressione si sposterà verso Nord, con raffiche di Levante che supereranno i 100 km/h.

Nonostante la pioggia sia già battente, il sistema perturbato non accenna a mollare la presa. Per la seconda parte della giornata si attende un ulteriore rinvigorimento dei fenomeni:

Settori Jonici e Meridionali: Il rischio di alluvioni lampo rimane elevatissimo a causa della persistenza delle celle temporalesche. Zone Settentrionali: Dal tardo pomeriggio, il maltempo colpirà con forza anche la fascia tirrenica, con piogge intense e possibili criticità idrogeologiche.

La situazione rimane in costante evoluzione. Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non urgenti e di non sostare in prossimità di aree costiere o corsi d’acqua.