Maltempo. Il Ciclone Harry continua a flagellare la Sicilia, ma l’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale delinea finalmente una prima linea di tendenza verso l’attenuazione. Se la giornata odierna rimane segnata dal codice di massima urgenza (Allerta Rossa), per domani, mercoledì 21 gennaio, il livello di criticità scenderà ad Arancione, pur mantenendo condizioni di forte instabilità.
Il picco: le prossime 6-12 ore saranno decisive
Nonostante il lieve declassamento dell’allerta per domani, la Protezione Civile avverte che la fase più violenta della tempesta è in corso proprio ora. Dalla serata di oggi e per almeno le prossime 12 ore, sono previsti fenomeni estremi:
- Venti e Mareggiate: Persisteranno venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche che potranno toccare intensità di tempesta. Le coste esposte subiranno ancora mareggiate distruttive.
- Precipitazioni: Piogge torrenziali colpiranno soprattutto i settori nord-orientali (Messinese e Catanese), accompagnate da un’incessante attività elettrica e possibili grandinate.
- Stato del Mare: Lo Stretto di Sicilia, lo Jonio meridionale e il Tirreno meridionale resteranno classificati come “Grossi” (grado 7-8 della scala Douglas).
Previsioni per domani, 21 gennaio: cosa cambia?
Il passaggio all’allerta arancione indica un lento allontanamento del vortice ciclonico, ma il quadro meteorologico resta perturbato:
- Piogge: Le precipitazioni diventeranno più frammentate. Saranno sparse (con accumuli moderati) sui settori nord-orientali, mentre sul resto dell’Isola i fenomeni saranno da isolati a sparsi, con intensità generalmente debole o puntualmente moderata.
- Venti: Soffieranno ancora venti di burrasca sullo Jonio, ma le raffiche più violente (burrasca forte) inizieranno a perdere potenza nel corso della giornata.
- Mari: La situazione rimarrà critica con bacini molto agitati, sebbene il moto ondoso sia previsto in graduale attenuazione.
Sintesi del rischio per zone
|Fase
|Settore Nord-Orientale
|Settori Meridionali e Centrali
|Mari e Venti
|Stasera/Notte
|Emergenza: Piogge elevate/molto elevate e temporali.
|Piogge moderate ma persistenti.
|Venti di tempesta e mari “Grossi”.
|Domani 21 Gen.
|Piogge sparse e moderate.
|Fenomeni isolati in attenuazione.
|Mari molto agitati, vento in calo.
In considerazione del permanere dell’allerta arancione e dei danni già subiti dal territorio, si raccomanda di prestare attenzione alle ordinanze comunali per quanto riguarda la riapertura delle scuole e la viabilità secondaria.
