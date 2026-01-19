Modica – Sconfitta con l’onore delle armi sabato pomeriggio per la Volley Modica Next Gen che nell’ultima gara del girone di andata del campionato di serie C, al “Geodetico” di via Fabrizio si è arresa al tie break al Gabbiano Pozzallo, dopo una partita poco entusiasmante dal punto di vista tecnico, ma combattuta e giocata quasi sempre sul filo dell’equilibrio.

A far pendere l’ago della bilancia dalla parte del sestetto della città marinara, la maggiore esperienza e la presenza in campo di qualche atleta di “carisma”, capace di far saltare gli schemi nei momenti cruciali del match, dove, qualche decisione discutibile del duo arbitrale ha influito a far perdere la concentrazione alla giovane formazione allenata da coach Ciccio Italia.

Partono bene i biancoazzurri di casa che guidati da Gianmarco Italia e supportati da capitan Gintoli, mettono in difficoltà i gialloneri ospiti che forse non si aspettavano una formazione così agguerrita e alla fine sono costretti a cedere il parziale di apertura con il punteggio di 25/20.

Nel secondo set, arriva la reazione ospite, ma i padroni di casa (supportati dal calore del loro pubblico) sono riusciti a tenere testa ai loro avversari che alla fine ritrovano la parità aggiudicandosi ai vantaggi (25/27) la seconda frazione di gioco.

Modica accusa il colpo e nel terzo parziale, non riesce a essere incisivo come nei due precedenti. I ragazzi di Ciccio Italia, tuttavia, si mantengono in partita, ma nei momenti topici della contesa non riescono a tenere il passo dei pozzallesi che si aggiudicano la frazione 21/25 e si portano in vantaggio 1 – 2.

Nel quarto set arriva puntuale la reazione modicana. Il Gabbiano tira il fiato e i biancoazzurri ne approfittano per alzare il ritmo del gioco che mette in difficoltà la formazione ospite che non riesce a tenere il passo e alla fine è costretta a cedere il set con un largo 25/18 che manda le due squadre al quinto set.

Nel tie break, viene fuori la maggiore esperienza e il carisma di qualche atleta pozzallese e grazie anche a qualche decisione arbitrale discutibile, il Gabbiano Pozzallo riprende il “volo” e porta a casa due punti chiudendo il set decisivo con il punteggio di 12/15.

in casa modicana, a fine partita non si fanno drammi, ma c’è un pizzico di amarezza per l’andamento del match che poteva sicuramente avere risvolti diversi.

“Chiudiamo il girone di andata – spiega a fine partita il responsabile della formazione di serie C e del settore giovanile, Giorgio Scavino – con gli stessi punti (13) ottenuti in tutta la stagione lo scorso campionato. Questo ci fa capire la qualità e il lavoro svolto da coach Italia durante gli allenamenti. Alcune decisioni arbitrali – continua – lasciano più di qualche dubbio, ma di certo non abbiamo perso per colpa di queste decisioni, ma perchè non abbiamo giocato come sappiamo. Il tie break – conclude – ha evidenziato la maggiore esperienza di Pozzallo e il carisma che riesce a trasmettere qualche atleta giallonero. Noi ci prendiamo questo punto che ci permette di tenerci a distanza dalla zona pericolosa della classifica e ringraziamo i nostri tifosi che sono venuti al Geodetico a sostenerci”.

Volley Modica Next Gen 2

Gabbiano Pozzallo 3

Parziali: 25/20, 25/27, 21/25, 25/18, 12/15