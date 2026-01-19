Ragusa – L’emergenza meteo sale di livello e raggiunge la soglia massima. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo avviso per domani, martedì 20 gennaio, estendendo l’allerta rossa anche alla provincia di Ragusa e a tutto il settore orientale dell’Isola. Il Ciclone Harry si sta rivelando un evento atmosferico di portata eccezionale, con rischi concreti il territorio siciliano soprattutto lungo le coste orientali.

Precipitazioni: rischio idrogeologico estremo

Il bollettino segnala piogge da diffuse a sparse, con accumuli che nelle zone orientali e meridionali potrebbero raggiungere valori “da elevati a molto elevati”. Non si tratterà solo di pioggia persistente, ma di:

Rovesci di forte intensità e temporali persistenti.

Frequente attività elettrica e locali grandinate.

Pericolo concreto di allagamenti e nubifragi localizzati.

Venti di Tempesta: raffiche distruttive

I venti soffieranno dai quadranti orientali con intensità di burrasca, ma sono previsti rinforzi fino a burrasca forte e vere e proprie raffiche di tempesta. La forza del vento sarà tale da costituire un pericolo per tetti, cartellonistica, alberi e pali della pubblica illuminazione.

Mari: Lo Ionio e lo Stretto diventano “Grossi”

La situazione marittima raggiunge livelli critici, raramente osservati nei nostri bacini:

Stato del mare: Lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale sono classificati come “Grossi” (onde che possono superare i 7 metri).

Mareggiate: Si prevedono mareggiate devastanti lungo tutte le coste esposte a Est e Sud-Est, con il rischio di ingressioni marine nei centri abitati costieri.

Tirreno: Molto agitato, con tendenza a diventare grosso nel settore ovest.

Raccomandazioni alla cittadinanza

In considerazione dell’allerta rossa, le autorità raccomandano la massima prudenza: