Messina – Un terremoto ha colpito pochi minuti fa il territorio di Militello Rosmarino in provincia di Messina. Secondo le prime stime provvisorie fornite dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa si è verificata alle ore 17:20 di oggi, lunedì 19 gennaio 2026.

La magnitudo stimata dai sismografi è di magnitudo 3.7. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri di San Militello Rosmarino. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diversi comuni della provincia e lungo la fascia costiera, provocando attimi di apprensione tra i cittadini. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per richiedere informazioni, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.