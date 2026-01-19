Scuole chiuse. Ville, parchi, impianti sportivi off limits domani e dopodomani. Sulla scorta dei bollettini della protezione civile regionale molti sindaci della Sicilia orientale hanno firmato ordinanze in previsione dell’arrivo del ciclone. L’allarme maggiore lungo la costa del messinese, dove i gestori degli stabilimenti balneari hanno creato delle barriere con la sabbia delle spiagge. A Taormina domani scuole chiuse e il lungomare di Mazzeo chiuso al traffico.

A Giardini Naxos domani chiusi anche i negozi, l’ordinanza del vice sindaco, Gioacchino Castronovo, prevede il divieto di transito sul lungomare nei tratti di Calcide Eubea, Schisò, Tysandros, IV Novembre e Regina Margherita. Dalle 19 di oggi il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, ha predisposto la chiusura della strada che costeggia il mare e delle attività commerciali tra cui l’ufficio postale, oltre alle scuole. Stop al transito pure nel lungomare a Santa Teresa di Riva, come disposto dal sindaco Danilo Lo Giudice. Anche a Furci l’amministrazione comunale ha vietato il transito sul lungomare.