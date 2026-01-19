Ragusa – L’imminente ondata di maltempo estremo, che ha portato la Protezione Civile a dichiarare l’allerta rossa per la giornata di domani, sta paralizzando anche le attività produttive e commerciali della provincia di Ragusa.

Serrande abbassate per sicurezza

In considerazione del rischio idrogeologico e della sicurezza di dipendenti e clienti, la direzione del Centro Commerciale Ibleo ha disposto misure straordinarie:

Lunedì 19 gennaio: La struttura anticiperà la chiusura serale alle ore 18:30 .

La struttura anticiperà la chiusura serale alle ore . Martedì 20 gennaio: Il centro resterà chiuso per l’intera giornata.

Una misura precauzionale

La decisione segue le ordinanze di molti sindaci del territorio che, alla luce del bollettino meteo che prevede piogge torrenziali e venti di burrasca, stanno limitando gli spostamenti e chiudendo uffici e scuole. La chiusura del polo commerciale mira a ridurre il traffico veicolare nelle ore più critiche del passaggio del Ciclone Harry, evitando che automobilisti possano trovarsi in difficoltà lungo le strade extraurbane.

Si consiglia ai cittadini di monitorare i canali ufficiali del centro e dei comuni di residenza per eventuali aggiornamenti sulla riapertura prevista per mercoledì.