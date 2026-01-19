Messina – Le previsioni della vigilia hanno trovato drammatica conferma nelle prime ore di oggi. Il Ciclone Harry si è abbattuto con forza sulla Sicilia orientale già nel corso della notte, portando piogge battenti e raffiche di vento impetuose che stanno spazzando lo Stretto di Messina. Un video che sta circolando in queste ore (visibile sui nostri canali social) mostra la violenza del mare, con onde che cominciano a rendere proibitiva la navigazione.

Maltempo in Sicilia: situazione attuale e restrizioni

Il bollettino emesso ieri dalla Protezione Civile Regionale, che classificava il rischio tra arancione e rosso, ha fatto scattare misure di emergenza in tutto il quadrante nord-orientale:

Scuole: Istituti di ogni ordine e grado sbarrati a Messina, Catania e in gran parte dei centri ionici.

Istituti di ogni ordine e grado sbarrati a Messina, Catania e in gran parte dei centri ionici. Incolumità pubblica: Numerosi sindaci hanno interdetto l’accesso a spiagge, parchi e aree a rischio esondazione.

Prospettive per domani: verso la conferma dello stop

Sebbene l’allerta ufficiale scada attualmente alla mezzanotte di oggi, l’intensità dei fenomeni suggerisce un possibile prolungamento dell’emergenza. L’impressione, condivisa da molti addetti ai lavori, è che le attività didattiche possano restare sospese anche per martedì 20 gennaio.

Tuttavia, l’ufficialità arriverà solo con il nuovo bollettino della Protezione Civile, atteso per il primo pomeriggio di oggi (intorno alle ore 16:00-17:00). Solo dopo aver analizzato i nuovi dati, i Sindaci decideranno se firmare le nuove ordinanze di chiusura.

Monitoraggio in tempo reale

La situazione rimane estremamente fluida. Si raccomanda ai cittadini di evitare gli spostamenti non necessari e di prestare massima attenzione ai segnali di pericolo nelle zone costiere e in prossimità dei torrenti.