Il mese di gennaio 2026 segna il debutto dei nuovi importi dell’Assegno Unico e Universale (AUU), adeguati al costo della vita. L’Inps ha già definito il calendario dei versamenti e i criteri di calcolo basati sull’inflazione, che quest’anno registra un incremento dell’1,4%.

Il calendario di gennaio: chi riceve l’accredito e quando

L’Istituto erogherà le somme in due finestre temporali distinte, a seconda della situazione del nucleo familiare:

21 e 22 gennaio 2026: Riceveranno il pagamento in questi giorni le famiglie che non hanno subito variazioni nell’importo o nella composizione del nucleo rispetto al mese di dicembre.

Riceveranno il pagamento in questi giorni le famiglie che non hanno subito variazioni nell’importo o nella composizione del nucleo rispetto al mese di dicembre. Ultima settimana di gennaio: Il versamento slitterà a fine mese per chi è in attesa della prima mensilità, per chi ha subito modifiche (nascite, variazioni di reddito) o per chi ha in corso un conguaglio (a credito o a debito). In quest’ultimo caso, l’utente riceverà una notifica via email o SMS.

Rivalutazione 2026: la tabella dei nuovi importi

Come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia, le prestazioni sociali sono state rivalutate dell’1,4%. Di seguito, un prospetto di come variano le cifre base per figlio minorenne in base alle fasce ISEE:

Fascia ISEE 2026 Importo 2025 Nuovo Importo 2026 (est.) Sotto i 17.520,19 € 201,00 € 204,40 € Tra 21.725 e 21.841 € 179,70 € 182,80 € Tra 26.163 e 26.280 € 157,90 € 160,60 € Oltre 46.720,53 € (o senza ISEE) 57,50 € 58,50 €

Focus sulle maggiorazioni

L’adeguamento all’inflazione tocca anche i bonus aggiuntivi per situazioni specifiche:

Figli non autosufficienti: l’importo sale a circa 122,70 € .

l’importo sale a circa . Disabilità grave: l’assegno extra arriva a circa 111,00 € .

l’assegno extra arriva a circa . Madri under 21: la maggiorazione passa a 23,40 € .

la maggiorazione passa a . Famiglie numerose: per i figli successivi al secondo, il bonus varia da 99,40 € (fascia ISEE bassa) a 17,50 € (fascia ISEE alta).

Guida rapida: come verificare il proprio pagamento

Per conoscere la data esatta di valuta e l’importo spettante, il cittadino può consultare autonomamente i canali digitali dell’Inps:

Accedere al portale Inps.it o all’app MyINPS tramite SPID, CIE o CNS. Entrare nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”. Seguire il percorso: Prestazioni > Pagamenti > Dettaglio versamenti AUU.

Qui sarà possibile monitorare se la rata è già stata disposta o se sono presenti avvisi relativi a eventuali conguagli.