Il mese di gennaio 2026 segna il debutto dei nuovi importi dell’Assegno Unico e Universale (AUU), adeguati al costo della vita. L’Inps ha già definito il calendario dei versamenti e i criteri di calcolo basati sull’inflazione, che quest’anno registra un incremento dell’1,4%.
Il calendario di gennaio: chi riceve l’accredito e quando
L’Istituto erogherà le somme in due finestre temporali distinte, a seconda della situazione del nucleo familiare:
- 21 e 22 gennaio 2026: Riceveranno il pagamento in questi giorni le famiglie che non hanno subito variazioni nell’importo o nella composizione del nucleo rispetto al mese di dicembre.
- Ultima settimana di gennaio: Il versamento slitterà a fine mese per chi è in attesa della prima mensilità, per chi ha subito modifiche (nascite, variazioni di reddito) o per chi ha in corso un conguaglio (a credito o a debito). In quest’ultimo caso, l’utente riceverà una notifica via email o SMS.
Rivalutazione 2026: la tabella dei nuovi importi
Come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia, le prestazioni sociali sono state rivalutate dell’1,4%. Di seguito, un prospetto di come variano le cifre base per figlio minorenne in base alle fasce ISEE:
|Fascia ISEE 2026
|Importo 2025
|Nuovo Importo 2026 (est.)
|Sotto i 17.520,19 €
|201,00 €
|204,40 €
|Tra 21.725 e 21.841 €
|179,70 €
|182,80 €
|Tra 26.163 e 26.280 €
|157,90 €
|160,60 €
|Oltre 46.720,53 € (o senza ISEE)
|57,50 €
|58,50 €
Focus sulle maggiorazioni
L’adeguamento all’inflazione tocca anche i bonus aggiuntivi per situazioni specifiche:
- Figli non autosufficienti: l’importo sale a circa 122,70 €.
- Disabilità grave: l’assegno extra arriva a circa 111,00 €.
- Madri under 21: la maggiorazione passa a 23,40 €.
- Famiglie numerose: per i figli successivi al secondo, il bonus varia da 99,40 € (fascia ISEE bassa) a 17,50 € (fascia ISEE alta).
Guida rapida: come verificare il proprio pagamento
Per conoscere la data esatta di valuta e l’importo spettante, il cittadino può consultare autonomamente i canali digitali dell’Inps:
- Accedere al portale Inps.it o all’app MyINPS tramite SPID, CIE o CNS.
- Entrare nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”.
- Seguire il percorso: Prestazioni > Pagamenti > Dettaglio versamenti AUU.
Qui sarà possibile monitorare se la rata è già stata disposta o se sono presenti avvisi relativi a eventuali conguagli.
Lascia un commento