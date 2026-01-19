Ragusa – Una notizia dolorosa ha scosso questa mattina la comunità di Ragusa e i dipendenti del Comune. Antonio Palermo, stimato dipendente comunale è morto per un malore improvviso, infarto fulminante, nel corso della notte all’età di 58 anni. Antonio Palermo era un messo notificatore in servizio al settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nelle prime ore di oggi, suscitando profondo sgomento tra i colleghi e i numerosi cittadini che lo conoscevano per il suo impegno lavorativo presso l’ente comunale. Moltissimi i messaggi di affetto che stanno circolando sui social network, a testimonianza della stima di cui godeva.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì ha voluto dedicare un pensiero pubblico al dipendente scomparso, sottolineando il legame umano che unisce chi lavora per la macchina amministrativa: