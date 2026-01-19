Ragusa – Il Comune di Ragusa, Settore V – Politiche Ambientali ed Energetiche, ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per individuare professionisti certificati EGE (Esperti in Gestione Energia). L’obiettivo è l’affidamento di diagnosi energetiche su immobili comunali per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0.
Il servizio prevede la redazione di diagnosi energetiche conformi alla norma UNI CEI EN 16247. Le attività includono:
- Rilievo dei sistemi edificio-impianto e dei consumi energetici.
- Analisi dei dati in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (Decreto CAM).
- Proposte di efficientamento con valutazione del rapporto costo/benefici.
L’incarico riguarda un gruppo di massimo 4 edifici per un corrispettivo lordo massimo presuntivo di € 40.000,00 (oltre IVA e oneri). La durata stimata del servizio è di un mese dalla firma del contratto.
Possono manifestare interesse i professionisti in possesso di:
- Fatturato globale specifico (servizi analoghi su edifici pubblici) negli ultimi cinque anni non inferiore a € 200.000,00.
- Certificazione EGE in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11339. Le manifestazioni di interesse, firmate digitalmente, devono pervenire entro le ore 12:00 del 02 febbraio 2026. L’invio deve avvenire esclusivamente tramite PEC
