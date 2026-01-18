Un nuovo evento sismico ha interessato la Sicilia nel primo pomeriggio di oggi. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), un terremoto di magnitudo 4.0 è stato localizzato nel distretto dei Monti Nebrodi, in provincia di Messina.

L’evento è stato registrato precisamente alle ore 14:54, con un ipocentro fissato a una profondità piuttosto superficiale di 8 chilometri. Questa caratteristica ha reso il movimento tellurico chiaramente avvertibile dalla popolazione, nonostante l’intensità moderata.

L’epicentro è stato individuato a circa due chilometri di distanza dal centro abitato di Militello Rosmarino.

La scossa ha generato immediata preoccupazione in numerosi comuni del messinese e nelle aree limitrofe, dove i cittadini hanno avvertito distintamente il tremore. Tuttavia, stando ai primi monitoraggi effettuati dalle autorità locali e dalla Protezione Civile non si registrano persone ferite o danni a case.