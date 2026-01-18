Modica – La comunità di Modica si stringe nel dolore per la scomparsa di Giuseppe Fiore, morto all’età di 60 anni. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione in tutta la città, dove l’uomo era stimato non solo per le sue qualità umane, ma anche per il coraggio dimostrato nel lungo confronto con la SLA, una malattia che lo ha costretto a stare a letto per molto tempo.

Per diversi anni, Fiore ha affrontato la patologia con una forza che è diventata testimonianza per molti, rendendolo una figura molto amata e rispettata. Non appena la notizia si è diffusa, i social network sono stati inondati da messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi, segno tangibile del legame profondo che lo univa alla sua città. I funerali per rendere l’estremo omaggio a Giuseppe Fiore saranno celebrati domani, lunedì 19 gennaio, alle ore 15:30.

La funzione religiosa avrà luogo presso la Chiesa della Madonna delle Grazie. Alla famiglia le condoglianze della redazione del QuotidianodiRagusa.