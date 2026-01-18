L’arcipelago delle Eolie si prepara a fronteggiare l’ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia. A seguito del bollettino di allerta diramato dalla Protezione Civile Regionale, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha firmato un’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio.
E’ stato già attivato il centro operativo comunale per monitorare la situazione e predisporre eventuali interventi. Per il mare mosso alcune corse verso le isole minori sono state già annullate.
