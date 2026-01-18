Scicli – Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì 20 gennaio 2026, è prevista una fase di maltempo di forte intensità in Sicilia, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche.

Nelle more dell’emissione degli Avvisi meteo ufficiali, previsti per il pomeriggio di oggi domenica 18 gennaio, è stato emanato dalla protezione civile siciliana un allertamento preventivo di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi.

L’amministrazione comunale di Scicli nella giornata di sabato 17 gennaio ha tenuto una riunione della Protezione Civile comunale per coordinare gli interventi in vista delle condizioni meteo particolarmente avverse previste per le prossime 48 ore.

Il ciclone in transito sul Canale di Sicilia porterà forti venti, piogge abbondanti e mareggiate di forte intensità lungo le nostre coste. Per prevenire pericoli e garantire la sicurezza di tutti, il COC (Centro Operativo Comunale) è stato attivato per il monitoraggio costante della situazione.

È necessario che i cittadini di Scicli limitino gli spostamenti evitando le uscite di casa non necessarie durante le fasi critiche.

Zone costiere e fiumi: vietato sostare in prossimità di corsi d’acqua o zone soggette a mareggiate.

Messa in sicurezza: occorre fissare oggetti su balconi e terrazzi che potrebbero essere trasportati dal vento. Attenzione all’esterno: non sostare sotto alberi, impalcature o strutture instabili. Guida automobilistica: prestare la massima prudenza e attenzione stradale.

Locali interrati: evitare l’accesso a scantinati e locali interrati durante le piogge.