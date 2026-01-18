Con l’avvicinamento del ciclone mediterraneo, molti sindaci della Sicilia orientale stanno emettendo le prime ordinanze di sospensione delle attività didattiche e chiusura delle scuole per garantire la sicurezza degli studenti e limitare la circolazione stradale. Mentre diverse amministrazioni hanno già deciso, molti altri centri attendono l’aggiornamento dei bollettini pomeridiani.

I Comuni che hanno già confermato la chiusura

Al momento, le ordinanze di chiusura per lunedì 19 gennaio (e in alcuni casi anche per martedì 20) riguardano i seguenti centri:

Taormina: Istituti chiusi lunedì 19 gennaio.

Istituti chiusi lunedì 19 gennaio. Giardini Naxos: Scuole chiuse lunedì 19 gennaio.

Scuole chiuse lunedì 19 gennaio. Lipari: Serrata prolungata per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

Serrata prolungata per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Monforte San Giorgio: Attività sospese sia lunedì 19 che martedì 20 gennaio.

Attività sospese sia lunedì 19 che martedì 20 gennaio. Barcellona Pozzo di Gotto: La chiusura per lunedì 19 è attualmente in fase di valutazione tecnica, mentre martedì 20 le scuole resteranno comunque chiuse per la festività del Santo Patrono.

Province in attesa: il nodo Ragusa

In gran parte della Sicilia meridionale e orientale, tra cui spicca la provincia di Ragusa per ufficializzare l’eventuale chiusura di scuole e uffici pubblici si attende l’emissione del nuovo bollettino della Protezione Civile Regionale, previsto per le ore 17:00. Solo allora, in base al colore dell’allerta (arancione o rossa), i primi cittadini decideranno di concerto come procedere.

Consigli per le famiglie

Si raccomanda ai genitori e al personale scolastico di monitorare costantemente i canali social ufficiali dei propri Comuni di residenza e i siti web istituzionali, poiché l’elenco dei centri con lezioni sospese è in continuo aggiornamento.