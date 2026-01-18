Vittoria – Con il pericoloso vortice ciclonico ormai a ridosso delle coste siciliane, iniziano ad arrivare le prime decisioni ufficiali dai vertici comunali della provincia di Ragusa. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha annunciato attraverso i propri canali social un piano di protezione civile drastico per tutelare l’incolumità pubblica.

Il provvedimento: stop alle attività per due giorni

A differenza di altri centri che stanno valutando la chiusura giorno per giorno, l’amministrazione di Vittoria ha optato per una linea di massima cautela, disponendo la serrata per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

Il provvedimento non riguarda solo il mondo della scuola, ma si estende a tutti i luoghi sensibili che potrebbero presentare rischi in caso di raffiche di vento e piogge torrenziali. Nello specifico, l’ordinanza prevede la chiusura di:

Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

di ogni ordine e grado; Parchi cittadini e ville comunali (per il rischio di caduta alberi);

(per il rischio di caduta alberi); Cimiteri comunali.

Obiettivo: sicurezza e riduzione del traffico

La decisione del Sindaco Aiello mira a un duplice obiettivo: proteggere gli studenti dai pericoli legati agli spostamenti in condizioni meteo avverse e, al contempo, limitare drasticamente il traffico veicolare. Ridurre il numero di auto in circolazione è infatti fondamentale per non intralciare eventuali mezzi di soccorso e per evitare che i cittadini si trovino intrappolati in strade potenzialmente soggette ad allagamenti.

Si attende ora di capire se, a seguito del bollettino della Protezione Civile Regionale, anche gli altri sindaci del comprensorio ibleo (da Ragusa a Modica e Scicli) seguiranno l’esempio di Vittoria adottando misure analoghe.