Una nuova ondata di maltempo si abbatterà domani, lunedì 19 gennaio 2026, sulla Sicilia orientale. La Protezione Civile regionale ha infatti emanato un’allerta ARANCIONE per l’intero settore orientale dell’isola e un’allerta ROSSA per le aree del catanese e del messinese ionico, dove sono attesi i fenomeni più intensi.

Secondo le prime valutazioni meteo, il ragusano non dovrebbe essere interessato da precipitazioni particolarmente abbondanti. Tuttavia, il quadro generale rimane critico a causa del forte vento, del repentino calo delle temperature e delle prime mareggiate lungo la costa ionica. Le autorità invitano pertanto la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle aree costiere maggiormente esposte.

Università di Catania: stop alle attività in presenza

In seguito all’avviso di allerta diffuso nel pomeriggio, l’Università di Catania ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza previste per la giornata di domani. Il provvedimento riguarda:

lezioni

esami

sedute di laurea

attività laboratoriali

La sospensione interessa tutte le sedi universitarie, comprese le strutture didattiche di Ragusa e Siracusa.

L’Ateneo ha comunicato che, ove possibile, le attività potranno essere erogate in modalità online, così da garantire continuità didattica senza esporre studenti e personale a rischi legati al maltempo.

Invito alla prudenza

Le autorità locali e l’Ateneo raccomandano massima attenzione nelle prossime ore, soprattutto nelle zone costiere dove sono attese raffiche di vento molto forti e possibili mareggiate. La scelta di sospendere le attività in presenza rientra in una logica di prudenza e prevenzione, in linea con le indicazioni della Protezione Civile.

Il Quotidiano di Ragusa continuerà a seguire l’evoluzione della situazione meteo e fornirà aggiornamenti in tempo reale.