Ragusa – Una giornata straordinaria, come solo Ragusa sa regalare. La stagione italiana 2026 delle grandi maratone ha ufficialmente preso il via con la 21esima edizione della Mangia’s Maratona di Ragusa. Tantissimi concorrenti si sono presentati alla partenza in Via Feliciano Rossitto in una mattinata tipicamente invernale, con una leggera pioggia che ha fatto capolino ma senza intralciare la corsa degli oltre 1.00 concorrenti divisi fra maratona, mezza e Family Run.

La prova sui 42,195 km ha pienamente rispettato i pronostici della vigilia con il marocchino da anni trapiantato in Emilia Ismail El Haissoufi che alla lunga ha fatto la differenza, andando a vincere in assoluta solitudine in 2h34’59”. Oltre 5 minuti il tempo di attesa per conoscere il nome del secondo classificato, Daniele Sammatrice della Pol.Uisp Santa Croce che ha chiuso in 2h40’38”, terzo Sebastiano Foti (Catania Running Club) in 2h45’06” davanti a Giuseppe Barraco (5 Torri Fiamme Cremisi/2h49’27”) e Sebastiano La Porta (Pol.Uisp Santa Croce/2h54’21”).

La prova femminile incorona una gloriosa atleta del panorama siciliano, Lara La Pera (Atl.Bagheria) che in 3h18’32” ha prevalso su Elena Malaffo (KM Sport/3h32’03”) e Barbara Aliberti (Asd Torrebianca/3h33’50”), ma va sottolineata fra le non competitive la prestazione della ceca Simona Petrzilkova, che ha fermato i cronometri su 3h26’05” con la seconda piazza virtuale.

In programma come di consueto accanto alla maratona anche la Straragusa di 21,097 km, dove c’è stata sicuramente più incertezza per l’esito finale. A vincere è stato Ignazio La Guardia (Running Emotion) in 1h17’46” prevalendo su Stefano Criscione (Atl.Alba/1h18’16”) e Vincenzo Primavera (Sportamatori Partinico/1h19’08”). A Silvia Vecellio (Gr.Marc.Calalzo Atl.Cadore) la gara femminile in 1h30’02” davanti a Sabrina Mazza (Barocco Running Ragusa/1h31’51”) e la maltese Karen Vella in 1h32’57”.

Al via si sono presentati corridori provenienti da ben 20 nazioni, tra cui Usa, Brasile e Messico. Un successo che lancia la nuova stagione agonistica dell’Asd Atletica No al Doping, come sempre supportata dal Comune di Ragusa nella persona del Sindaco Beppe Cassì e dell’Assessore allo Sport Simone Di Grandi. La gara era sotto l’egida della Fida, facendo parte del calendario nazionale, e dell’Uisp con il Comitato Territoriale di Ragusa guidato da Gabriella Elia. Presaenti alla Walking di 21 km anche gli ospiti della Clinica del Mediterraneo del centro di Riabilitazione Cardiologia guidata dal Dott. Greco. Presente l’agenzia di servizi di Carmelo Gulino a collaborare con assistenza sanitaria affidata a CIVES Infermieri per l’emergenza. Un grazie particolare al Team Bikes Ragusa che ha provveduto alla staffetta apri gara e ai Supermercati Il Centesimo per la fornitura dei ristori. E naturalmente a tutte le associazioni e ai volontari che si sono impegnati per tutto il weekend per fare di Ragusa un esempio di organizzazione puntuale, degna del prestigio che la maratona ha assunto.