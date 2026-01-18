Maltempo in Sicilia. L’imminente arrivo di un pericoloso vortice ciclonico, caratterizzato da venti di tempesta e piogge alluvionali, ha spinto i Sindaci di numerosi centri dell’isola a firmare ordinanze d’urgenza. L’obiettivo è minimizzare i rischi per la popolazione durante il picco del maltempo atteso tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio.
Provincia di Caltanissetta
- Gela: Il Sindaco Di Stefano ha disposto misure drastiche. Oltre alla chiusura di tutte le scuole per lunedì e martedì, restano sbarrati gli uffici comunali, i cimiteri, la Villa Comunale e gli impianti sportivi. Sospesi i mercati settimanali e rionali. Vige il divieto di accesso alle spiagge e restrizioni rigorose alla circolazione sul Lungomare e in via Venezia.
Provincia di Catania
- Scordia: Scuole chiuse il 19 e 20 gennaio a seguito del bollettino di allerta emesso dalla Protezione Civile Regionale.
Provincia di Messina
L’area jonica e tirrenica del messinese è tra le più colpite dai provvedimenti:
- Chiusura per 48 ore (19 e 20 gennaio): Caprileone, Caronia, Gioiosa Marea, Monforte San Giorgio (attivato anche il COC), San Marco d’Alunzio, Torrenova e Venetico.
- Lipari: Scuole chiuse per due giorni. Dalle prime ore di stanotte interdetto l’accesso ad alcune strade costiere; modifiche alla viabilità anche sull’isola di Vulcano.
- Taormina e Giardini Naxos: Al momento la chiusura ufficiale riguarda la giornata di lunedì 19 gennaio, in attesa di valutare l’evoluzione del ciclone per mercoledì. A Giardini chiusi anche cimiteri e uffici pubblici.
- Mongiuffi Melia: Stop alle lezioni, ai parchi e alle strutture sportive per il 19 gennaio.
Provincia di Siracusa
- Lentini: Attività didattiche sospese per lunedì 19 e martedì 20 gennaio.
- Priolo Gargallo: chiuse per 48 ore oltre alle scuole, gli impianti sportivi, i parchi pubblici alberati e il cimitero. Sospeso il mercato settimanale.
Provincia di Ragusa (scuole chiuse in tutti i Comuni iblei)
- Vittoria: Come precedentemente annunciato, il Sindaco Aiello ha disposto la chiusura totale di istituti scolastici, ville comunali e cimiteri per le giornate di lunedì e martedì.
- Ragusa: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Modica: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Scicli: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Ispica: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Pozzallo: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Comiso: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Monterosso Almo: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Giarratana: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Chiaramonte Gulfi: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Acate: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
- Santa Croce Camerina: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio
Raccomandazioni di Autoprotezione
La Protezione Civile e le autorità locali ribadiscono i seguenti punti chiave:
- Spostamenti: Limitare le uscite allo stretto necessario, evitando le zone costiere e i sottopassi.
- Cantieri: Obbligo di messa in sicurezza per tutti i lavori in quota o in spazi aperti.
- Informazione: Affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali (siti web dei Comuni o portali della Protezione Civile) per evitare fake news sulla riapertura delle scuole.
