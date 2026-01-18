Maltempo in Sicilia. L’imminente arrivo di un pericoloso vortice ciclonico, caratterizzato da venti di tempesta e piogge alluvionali, ha spinto i Sindaci di numerosi centri dell’isola a firmare ordinanze d’urgenza. L’obiettivo è minimizzare i rischi per la popolazione durante il picco del maltempo atteso tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

Provincia di Caltanissetta

Gela: Il Sindaco Di Stefano ha disposto misure drastiche. Oltre alla chiusura di tutte le scuole per lunedì e martedì, restano sbarrati gli uffici comunali, i cimiteri, la Villa Comunale e gli impianti sportivi. Sospesi i mercati settimanali e rionali. Vige il divieto di accesso alle spiagge e restrizioni rigorose alla circolazione sul Lungomare e in via Venezia.

Provincia di Catania

Scordia: Scuole chiuse il 19 e 20 gennaio a seguito del bollettino di allerta emesso dalla Protezione Civile Regionale.

Provincia di Messina

L’area jonica e tirrenica del messinese è tra le più colpite dai provvedimenti:

Chiusura per 48 ore (19 e 20 gennaio): Caprileone, Caronia, Gioiosa Marea, Monforte San Giorgio (attivato anche il COC), San Marco d’Alunzio, Torrenova e Venetico.

Caprileone, Caronia, Gioiosa Marea, Monforte San Giorgio (attivato anche il COC), San Marco d’Alunzio, Torrenova e Venetico. Lipari: Scuole chiuse per due giorni. Dalle prime ore di stanotte interdetto l’accesso ad alcune strade costiere; modifiche alla viabilità anche sull’isola di Vulcano .

Scuole chiuse per due giorni. Dalle prime ore di stanotte interdetto l’accesso ad alcune strade costiere; modifiche alla viabilità anche sull’isola di . Taormina e Giardini Naxos: Al momento la chiusura ufficiale riguarda la giornata di lunedì 19 gennaio , in attesa di valutare l’evoluzione del ciclone per mercoledì. A Giardini chiusi anche cimiteri e uffici pubblici.

Al momento la chiusura ufficiale riguarda la giornata di , in attesa di valutare l’evoluzione del ciclone per mercoledì. A Giardini chiusi anche cimiteri e uffici pubblici. Mongiuffi Melia: Stop alle lezioni, ai parchi e alle strutture sportive per il 19 gennaio.

Provincia di Siracusa

Lentini: Attività didattiche sospese per lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

Attività didattiche sospese per lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Priolo Gargallo: chiuse per 48 ore oltre alle scuole, gli impianti sportivi, i parchi pubblici alberati e il cimitero. Sospeso il mercato settimanale.

Provincia di Ragusa (scuole chiuse in tutti i Comuni iblei)

Vittoria: Come precedentemente annunciato, il Sindaco Aiello ha disposto la chiusura totale di istituti scolastici, ville comunali e cimiteri per le giornate di lunedì e martedì.

Come precedentemente annunciato, il Sindaco Aiello ha disposto la chiusura totale di istituti scolastici, ville comunali e cimiteri per le giornate di lunedì e martedì. Ragusa: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Modica: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Scicli: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Ispica : scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Pozzallo : scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Comiso : scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Monterosso Almo : scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Giarratana : scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Chiaramonte Gulfi : scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Acate : scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio Santa Croce Camerina: scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio

Raccomandazioni di Autoprotezione

La Protezione Civile e le autorità locali ribadiscono i seguenti punti chiave: