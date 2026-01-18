Ragusa – Maltempo in arrivo in Sicilia. In risposta all’aggravarsi delle previsioni meteorologiche per l’arrivo di un ciclone Mediterraneo, i Sindaci della Provincia di Ragusa hanno adottato una linea comune di massima cautela. A seguito dell’ultimo bollettino di allerta arancione emesso dalla Protezione Civile Regionale, è stata ufficializzata la sospensione delle attività didattiche per l’intero territorio provinciale.

Il coordinamento tra i primi cittadini iblei ha portato alla decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026. Il provvedimento è di natura precauzionale, volto a ridurre il traffico veicolare e a prevenire situazioni di rischio legate ai forti venti e alle piogge torrenziali attese. Nelle prossime ore saranno emessa le apposite ordinanze.