Ondata di forte maltempo in arrivo in Sicilia orientale. La fase di pre-allerta è terminata: la Sicilia entra ufficialmente in allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha diffuso nel pomeriggio il nuovo bollettino ufficiale per lunedì 19 gennaio, confermando un’allerta meteo rossa e arancione per rischio idrogeologico che coinvolgerà la parte orientale dell’isola, con un picco di pericolosità sui settori orientali e meridionali.

Le previsioni meteo: scatta l’allerta per precipitazioni “molto elevate”

Il bollettino della Protezione Civile della Sicilia evidenzia scenari di rischio idrogeologico significativo. Già dalle prossime ore (serata del 18 gennaio), le piogge inizieranno a bagnare il settore nord-orientale con intensità moderata. Tuttavia, è nella giornata di lunedì 19 gennaio che i fenomeni diverranno diffusi e violenti:

Zone Orientali: Sono attesi rovesci e temporali persistenti con quantitativi cumulati molto elevati .

Sono attesi rovesci e temporali persistenti con . Fenomeni estremi: Le precipitazioni saranno accompagnate da frequente attività elettrica e locali grandinate.

Venti di burrasca e mari agitati

L’instabilità sarà alimentata da una ventilazione impetuosa che trasformerà il mare in un vero ostacolo per la sicurezza costiera:

Venti: Forti correnti orientali con rinforzi fino a burrasca forte sui settori meridionali. Le raffiche potrebbero intensificarsi ulteriormente nella giornata di martedì fino a raggiungere intensità di tempesta .

Forti correnti orientali con rinforzi fino a sui settori meridionali. Le raffiche potrebbero intensificarsi ulteriormente nella giornata di martedì fino a raggiungere intensità di . Mari: Lo Ionio e lo Stretto di Sicilia risulteranno agitati o molto agitati, con mareggiate imponenti lungo le coste esposte a Levante.

Previsioni meteo per martedì: peggioramento ulteriore

Il documento istituzionale avverte che tra le 24 e le 36 ore successive (martedì 20 gennaio), la situazione subirà un’ulteriore escalation. La protezione civile segnala il rischio di “burrasca forte” con raffiche capaci di causare danni strutturali e interruzioni ai servizi.