Il 2026 si apre con novità sostanziali per le famiglie italiane. L’INPS, con il messaggio n. 3931/2025, ha ufficializzato le date dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU), ma la vera notizia risiede nelle nuove regole di calcolo introdotte dalla Legge di Bilancio, che promettono un indicatore ISEE più “leggero” e assegni più pesanti.

Il Calendario dei pagamenti 2026

Per chi non ha subito variazioni nel nucleo familiare, gli accrediti seguiranno una scansione regolare. Per il mese corrente, l’appuntamento è fissato per mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio.

Ecco il piano completo per il resto dell’anno:

Febbraio: 19-20 | Marzo: 19-20

19-20 | 19-20 Aprile: 20-21 | Maggio: 20-21

20-21 | 20-21 Giugno: 18-19 | Luglio: 20-21

18-19 | 20-21 Agosto: 18-19 | Settembre: 21-22

18-19 | 21-22 Ottobre: 21-22 | Novembre: 19-20

21-22 | 19-20 Dicembre: 16-17

Nota: per le nuove domande, il primo pagamento avverrà nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta.

La rivoluzione del Nuovo ISEE 2026

La Manovra di quest’anno ha ridisegnato i criteri della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per favorire la natalità. I cambiamenti principali includono:

Franchigia sulla casa: Il valore dell’abitazione principale inciderà meno. La soglia di esclusione sale a 91.500 euro, arrivando a 120.000 euro per chi risiede nelle Città Metropolitane (come Palermo, Catania o Messina). Figli successivi al primo: Previsto un abbattimento ulteriore di 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo il primogenito. Scala di equivalenza: Sono stati potenziati i coefficienti per le famiglie numerose. Più figli sono presenti, più l’ISEE si abbassa, aumentando di conseguenza l’importo dell’Assegno Unico.

Rivalutazione e scadenze critiche

Oltre alle nuove regole, scatta l’adeguamento all’inflazione: gli importi sono stati rivalutati dell’1,4% (rispetto allo 0,8% dello scorso anno).

Le date da non dimenticare:

28 Febbraio: Termine ultimo per presentare la nuova DSU. Se non viene aggiornata, da marzo l’assegno scenderà all’importo minimo (circa 58 euro ).

Termine ultimo per presentare la nuova DSU. Se non viene aggiornata, da marzo l’assegno scenderà all’importo minimo (circa ). 30 Giugno: Ultima chiamata per presentare l’ISEE e ottenere il pagamento degli arretrati a partire da marzo.

Come richiedere l’aggiornamento

Per beneficiare dei nuovi calcoli “più generosi”, è necessario aggiornare l’ISEE tramite il portale INPS (SPID/CIE) usando il servizio precompilato. Attenzione però: la “DSU Mini” disponibile su app mobile non è idonea per chi ha situazioni particolari come figli universitari, genitori non coniugati o disabilità; in questi casi è necessaria la procedura integrale o l’ausilio di un CAF.