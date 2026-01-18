Maltempo. La Sicilia si prepara a una fase di spiccata instabilità. Le previsioni per domenica 18 gennaio delineano uno scenario meteorologico complesso che farà da preludio a un peggioramento ben più severo atteso per l’inizio della settimana. la protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi, domenica 18 gennaio, un’allerta meteo gialla in buona parte della Sicilia orientale, compresa la provincia di Ragusa.
L’evoluzione per domenica 18 gennaio
La giornata di domani sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare su tutta l’Isola. Tuttavia, i fenomeni più rilevanti colpiranno i settori orientali, dove l’instabilità sarà più marcata sin dalle prime ore. Nel resto della regione, si attendono piogge sparse che tenderanno a intensificarsi a partire dal pomeriggio. Le temperature subiranno una lieve flessione, portando un clima più rigido.
La genesi del Ciclone Mediterraneo
La vera minaccia è rappresentata da una profonda area di bassa pressione in formazione tra la Tunisia e le due isole maggiori. Questo ciclone mediterraneo scatenerà un forte peggioramento nella giornata di lunedì, colpendo duramente il territorio siciliano con venti impetuosi e piogge torrenziali.
Mari e Venti: burrasca in arrivo
La ventilazione giocherà un ruolo cruciale nelle prossime ore:
- Domenica: Venti moderati o forti dai quadranti meridionali.
- Serata di domenica: Rinforzi fino a burrasca da Sud-Est (Scirocco) lungo il versante ionico.
- Lunedì notte: Ulteriore intensificazione delle raffiche, che potrebbero raggiungere picchi di burrasca forte.
Il moto ondoso seguirà l’andamento del vento: i mari passeranno da mossi a molto mossi, con lo Jonio che diventerà agitato già in serata. Si prevede un aumento generalizzato del moto ondoso su tutti i bacini, rendendo pericolosa la navigazione e le attività lungo le coste esposte.
Lascia un commento