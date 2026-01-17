La Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità per la Sicilia, confermando un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche. L’ondata di maltempo, legata all’arrivo della tempesta “Harry”, colpirà l’isola già dalla serata di oggi, sabato 17 gennaio, per poi intensificarsi drasticamente nella giornata di domani.

Le previsioni: 36 ore di maltempo intenso

A partire dalla mattinata di domenica 18 gennaio 2026, e per un periodo stimato tra le 24 e le 36 ore, la Sicilia sarà teatro di fenomeni meteorologici estremi. Il bollettino evidenzia il rischio di precipitazioni diffuse e persistenti, che assumeranno carattere di rovescio o temporale.

Le aree più esposte saranno:

Settori Orientali e Meridionali: sono le zone dove si attendono i maggiori accumuli e i fenomeni più violenti.

sono le zone dove si attendono i maggiori accumuli e i fenomeni più violenti. Resto dell’Isola: piogge sparse che interesseranno anche il versante tirrenico e le zone centrali, seppur con minore intensità.

Vento e Mari: Ionio in condizioni critiche

Non solo pioggia: l’allerta riguarda anche il moto ondoso e la ventilazione. I venti soffieranno con forza dai quadranti sud-orientali (Scirocco), con vere e proprie raffiche di burrasca attese nel pomeriggio di domani lungo la fascia ionica.

Parametro Situazione Prevista Precipitazioni Forti temporali con frequente attività elettrica. Venti Forti da Sud-Est, rinforzi di burrasca sui settori ionici. Mari Molto mossi i bacini occidentali; agitato lo Ionio meridionale.

L’evoluzione nelle prossime ore

Sabato sera: Primi segnali di instabilità con piogge sparse sulla Sicilia orientale e fenomeni più deboli nelle aree centrali.

Primi segnali di instabilità con piogge sparse sulla Sicilia orientale e fenomeni più deboli nelle aree centrali. Domenica: Fase acuta del maltempo. Previsti accumuli moderati sul messinese e piogge insistenti sui versanti meridionali.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti, specialmente in prossimità di corsi d’acqua e zone costiere esposte alle mareggiate.