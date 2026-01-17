Comiso – “Nasce a Comiso la Asd Comiso Running, società sportiva dilettantistica di cui si fregerà la nostra città e il cui presidente è Biagio La Rosa, vice presidente Michelangelo Peluso”. Lo annuncia il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. La foto di rito è stata scattata davanti alla statua di Diana che è il logo della società. Si tratta di un gruppo di amanti della corsa, partiti in amicizia, che oggi hanno presentato ufficialmente la nuova società.

L’esordio è previsto domani, domenica 18 gennaio, in occasione della 21^ edizione della maratona di Ragusa alla quale prenderanno parte 14 atleti della società. Oggi in piazza, presenti gli sponsor e l’assessore allo sport, Giovanni Assenza, che ha precisato quanto sia importante l’attività sportiva in generale, ma in particolare la corsa che è uno sport inclusivo, aperto a tutti, che dimostra la capacità di resistenza di ciascuno di noi.