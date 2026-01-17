Ragusa – Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, predisposti per far fronte ai reati di natura predatoria e finalizzati anche al contrasto delle più comuni violazioni alle norme che regolano la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla repressione del fenomeno della guida in stato di alterazione alcolica.

Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri della provincia hanno sottoposto a controllo numerose persone e diversi autoveicoli. All’esito dei controlli sono state ritirate quattro patenti di guida per gravi infrazioni al codice della strada ed è stato recuperato uno scooter rubato nei mesi scorsi.

In particolare nel corso di un servizio di perlustrazione i Carabinieri della Stazione di Donnalucata si sono accorti che uno scooter Piaggio 125, con due persone a bordo, alla loro vista ha improvvisamente cambiato strada ed ha cercato di dileguarsi. La pattuglia ha subito fatto inversione ed ha velocemente raggiunto il mezzo sottoponendolo a controllo. Dalla verifica del numero di telaio è emerso che il mezzo risultava essere stato rubato a Ispica e sullo stesso era stata apposta la targa di un altro ciclomotore. La persona alla guida, un 29enne tunisino residente a Scicli, è stato denunciato per ricettazione ed il mezzo è stato restituito al proprietario.

Nel corso dei servizi sul territorio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Modica e della Stazione di Marina di Modica hanno deferito un quarantenne di Comiso ed un 39enne di Modica che, nell’ambito di controlli alla circolazione stradale e contestuale accertamento etilometrico, sono stati trovati positivi, con un tasso di alcool nel sangue superiore a quello consentito. Per entrambi è anche scattato, come previsto dal codice della strada, il ritiro della patente. I loro documenti di guida sono stati trasmessi alla Prefettura per il procedimento di sospensione.

In un’altra occasione, sempre l’Aliquota Radiomobile di Modica, intervenuta per un incidente autonomo sulla SS 194, nel corso del quale una vettura si era schiantata su un muretto in pietra distruggendolo, hanno sottoposto a controllo il guidatore, un quarantenne albanese residente a Modica, e, essendo stato trovato positivo, anche per lui sono scattate denuncia e ritiro della patente.

Infine, nel corso della notte, alle 3, a seguito di una segnalazione sul 112 di un’auto che procedeva a forte velocità zigzagando sulla SP 25 che da Ragusa conduce a Marina di Ragusa, la gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa si è immediatamente portata in zona e in contrada Gatto Corvino ha intercettato e bloccato una Fiat Punto nera, con a bordo un 26enne marocchino residente a Ragusa. Nell’abitacolo c’erano numerose bottiglie di alcolici già consumate e i Carabinieri hanno pertanto proceduto alle verifiche del caso. Il giovane ha rifiutato sul posto l’accertamento etilometrico ed è stato denunciato per il più grave reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento in qualità di neopatentato e l’auto è stata sequestrata.

Il grado di responsabilità delle persone denunciate dai Carabinieri dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.