Santa Croce Camerina – Il Comune di Santa Croce informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 19, è prevista una fase di maltempo caratterizzata da venti forti, piogge abbondanti e mareggiate di forte intensità. Il bollettino ufficiale della Protezione Civile sarà diramato intorno alle ore 17 di domenica, orario a partire dal quale il quadro previsionale sarà ritenuto sufficientemente attendibile per la giornata di lunedì.

Pertanto, eventuali decisioni per lunedì 19 verranno assunte successivamente alle ore 17 di domenica.

Il Centro Operativo Comunale (COC) sarà attivato per il monitoraggio costante e il coordinamento delle eventuali azioni necessarie.

Dichiarazione del Sindaco Peppe Dimartino:

“Invito tutti i cittadini alla massima prudenza e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali. La collaborazione di ciascuno è fondamentale per affrontare eventuali criticità e garantire la sicurezza della comunità”.

In caso di emergenza contattare il Numero Unico 112

Segnalazioni di pericolo e/o disservizi:

* Protezione Civile: 0932 821959

* Polizia Municipale: 0932 821533

In attesa dell’emissione degli Avvisi Regionali, si raccomanda di adottare comportamenti responsabili e di autoprotezione, al fine di prevenire situazioni di pericolo e ridurre i rischi per persone e beni.