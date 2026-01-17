Maltempo estremo in arrivo in Sicilia. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici confermano uno scenario di estrema criticità per la Sicilia nella prossima settimana. A partire dalla serata di lunedì 19 gennaio, l’Isola sarà investita da una perturbazione di rara potenza che potrebbe classificarsi come uno degli eventi meteorologici più severi degli ultimi anni.
La minaccia: Venti di Forza 11 e mari “Grossi”
Il quadro barico previsto è allarmante, specialmente per quanto riguarda l’intensità della ventilazione. La combinazione tra il minimo depressionario in risalita dall’Africa e un robusto anticiclone sui Balcani creerà un “gradiente barico” (differenza di pressione) estremamente stretto.
- Raffiche da Uragano: I venti potrebbero toccare il grado F11 della scala Beaufort, con punte massime comprese tra i 120 e i 130 km/h.
- Onde Record: Lo Ionio e lo Stretto di Sicilia sono destinati a diventare mari “grossi” (grado 8 scala Douglas). Al largo si attendono muraglie d’acqua alte fino a 7-10 metri, con mareggiate devastanti lungo le coste di Siracusa, Catania e Messina.
Rischio alluvionale ed “Effetto Alcantara”
Non sarà solo il vento a preoccupare. Da martedì è previsto l’inizio di una fase pluviometrica persistente che potrebbe durare fino a 5 giorni. Le zone orientali dell’Isola sono le più esposte al rischio di accumuli a tre cifre (oltre i 100-200 mm).
Particolare attenzione alla zona ionica, dove potrebbe innescarsi il cosiddetto “effetto Alcantara”: la conformazione dei rilievi locali agisce come un imbuto naturale, intrappolando le correnti di Scirocco cariche di umidità e costringendole a scaricare enormi quantità di pioggia in aree ristrette, aumentando esponenzialmente il pericolo di alluvioni lampo.
Ciclone, TLC o Medicane: di cosa si tratta?
C’è molta discussione tecnica sulla natura di questo vortice. Ecco i punti chiave per fare chiarezza:
- Ciclone Afro-Mediterraneo: È la definizione generale, poiché il sistema nasce tra l’Algeria e il Canale di Sicilia.
- TLC / Medicane: Alcuni modelli suggeriscono che il sistema possa evolvere in un Tropical Like Cyclone (Medicane), ovvero una tempesta con cuore caldo e caratteristiche simili ai cicloni tropicali.
- Pressione: Il centro depressionario scenderà intorno ai 995 hPa, un valore che, pur non essendo un record assoluto, è sufficiente a scatenare venti di tempesta a causa del forte contrasto con le alte pressioni circostanti.
Lascia un commento