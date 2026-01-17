Per le famiglie italiane è tempo di pianificazione. Con il messaggio numero 3931, l’INPS ha ufficializzato il cronoprogramma completo per l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale (AUU) relativo a tutto l’anno 2026. La pubblicazione anticipata delle date permette ai beneficiari di conoscere con precisione quando le somme verranno accreditate, garantendo una maggiore trasparenza e facilità nella gestione delle spese familiari.

Il Calendario dei pagamenti: Gennaio – Dicembre 2026

Le date di accredito si riferiscono ai nuclei familiari che hanno già una domanda attiva e la cui posizione non ha subito variazioni (come nascite, cambi di ISEE o variazioni di status dei figli). In questi casi, il pagamento avverrà solitamente nella seconda metà del mese, secondo lo schema seguente:

Mese Giorni di accredito Gennaio 21 – 22 Febbraio 19 – 20 Marzo 19 – 20 Aprile 20 – 21 Maggio 20 – 21 Giugno 18 – 19 Luglio 20 – 21 Agosto 18 – 19 Settembre 21 – 22 Ottobre 21 – 22 Novembre 19 – 20 Dicembre 16 – 17

Nuove domande e conguagli: le eccezioni

È importante notare che il calendario sopra citato non è universale per tutti. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce infatti due casistiche particolari:

Nuovi beneficiari: Chi presenta la domanda per la prima volta riceverà il primo accredito, di norma, durante l’ ultima settimana del mese successivo a quello di inoltro dell’istanza.

Chi presenta la domanda per la prima volta riceverà il primo accredito, di norma, durante l’ a quello di inoltro dell’istanza. Variazioni e Conguagli: Qualora la posizione individuale sia stata oggetto di ricalcolo (conguagli a credito o a debito per variazioni ISEE o composizione nucleo), il pagamento non seguirà le date standard, ma verrà liquidato anch’esso nell’ultima settimana del mese.

Modalità di erogazione e beneficiari

L’Assegno Unico si conferma una prestazione “universale” poiché slegata dalla condizione lavorativa: spetta infatti a dipendenti (pubblici e privati), autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.

A differenza di altri sussidi, l’AUU viene erogato direttamente dall’INPS sul metodo di pagamento scelto (IBAN bancario, postale o carta prepagata) senza alcun passaggio attraverso la busta paga o l’intermediazione del datore di lavoro.