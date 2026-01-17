Per le famiglie italiane è tempo di pianificazione. Con il messaggio numero 3931, l’INPS ha ufficializzato il cronoprogramma completo per l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale (AUU) relativo a tutto l’anno 2026. La pubblicazione anticipata delle date permette ai beneficiari di conoscere con precisione quando le somme verranno accreditate, garantendo una maggiore trasparenza e facilità nella gestione delle spese familiari.
Il Calendario dei pagamenti: Gennaio – Dicembre 2026
Le date di accredito si riferiscono ai nuclei familiari che hanno già una domanda attiva e la cui posizione non ha subito variazioni (come nascite, cambi di ISEE o variazioni di status dei figli). In questi casi, il pagamento avverrà solitamente nella seconda metà del mese, secondo lo schema seguente:
|Mese
|Giorni di accredito
|Gennaio
|21 – 22
|Febbraio
|19 – 20
|Marzo
|19 – 20
|Aprile
|20 – 21
|Maggio
|20 – 21
|Giugno
|18 – 19
|Luglio
|20 – 21
|Agosto
|18 – 19
|Settembre
|21 – 22
|Ottobre
|21 – 22
|Novembre
|19 – 20
|Dicembre
|16 – 17
Nuove domande e conguagli: le eccezioni
È importante notare che il calendario sopra citato non è universale per tutti. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce infatti due casistiche particolari:
- Nuovi beneficiari: Chi presenta la domanda per la prima volta riceverà il primo accredito, di norma, durante l’ultima settimana del mese successivo a quello di inoltro dell’istanza.
- Variazioni e Conguagli: Qualora la posizione individuale sia stata oggetto di ricalcolo (conguagli a credito o a debito per variazioni ISEE o composizione nucleo), il pagamento non seguirà le date standard, ma verrà liquidato anch’esso nell’ultima settimana del mese.
Modalità di erogazione e beneficiari
L’Assegno Unico si conferma una prestazione “universale” poiché slegata dalla condizione lavorativa: spetta infatti a dipendenti (pubblici e privati), autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.
A differenza di altri sussidi, l’AUU viene erogato direttamente dall’INPS sul metodo di pagamento scelto (IBAN bancario, postale o carta prepagata) senza alcun passaggio attraverso la busta paga o l’intermediazione del datore di lavoro.
