Comiso – Sebbene l’amministrazione Schembari abbia consegnato alla città un importante abbattimento della tassa sui rifiuti solidi urbani, tutti i gruppi di minoranza (Lista Spiga, PD e Coraggio Comiso) hanno sonoramente espresso voto contrario alla riduzione. Fortuna vuole che la città casmenea vanti una solida e compatta maggioranza, che ha ascoltato le disarticolate giustificazioni rese dai gruppi di minoranza, in pieno spirito democratico, andando poi dritti al voto favorevole che garantisce l’efficace azione di riduzione proposta dalla Giunta.

I consiglieri dei gruppi di maggioranza (FDI, IDEAZIONE, COMISO VERA) infatti, non senza sentirsi fiduciosi del fatto che il PEF Tari ha avuto l’asseverazione della SSR e che la delibera sulla riduzione del tributo ha altresì avuto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, dediti proprio a garantire la regolarità degli atti, non hanno esitato a dar seguito alla riduzione e mai lo avrebbero fatto, consapevoli che non esista alcuna valida giustificazione a bocciare un documento che alleggerisce il carico fiscale sulla città. La verità di fondo sta in una sola ragione: taluni fanno fatica ad accettare che si stiano rispettando i patti elettorali assunti con la città. Se ne facciano una ragione e si assumano la responsabilità delle loro scelte.

Quali consiglieri dei gruppi Fratelli d’Italia, Ideazione e Comiso Vera esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro che la Giunta sta svolgendo e ci rammarichiamo che la minoranza a parole esprima interesse per la città ma nei fatti assuma atteggiamenti di questo tenore. Va da sè che i comisani hanno ben compreso chi sta dalla loro parte e chi no. Se sembra assurdo credere che esista un consigliere comunale contrario alla riduzione di un tributo locale, a Comiso siamo sempre avanti: non ne esiste uno solo consigliere contrario ma ben sei!