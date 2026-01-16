Palermo – Un appuntamento per ripercorrere tre decenni di storia politica e tracciare le linee guida per il futuro. Domani, sabato 17 gennaio, il prestigioso palcoscenico del Teatro Politeama di Palermo ospiterà l’evento dal titolo “Da 30 anni protagonisti al servizio del Paese”.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), intende celebrare il trentesimo anniversario della fondazione del movimento azzurro, sottolineandone il ruolo centrale nelle istituzioni nazionali e regionali.

L’incontro, che avrà inizio alle ore 10:00, vedrà la partecipazione dei massimi esponenti del partito. Sul palco interverranno:

, Segretario nazionale di Forza Italia; Renato Schifani, Presidente del Consiglio nazionale del partito e della Regione Siciliana.

La loro presenza sottolinea il forte legame tra la dirigenza nazionale e la base siciliana, storicamente uno dei bacini elettorali e politici più rilevanti per il partito fondato da Silvio Berlusconi.

Per i rappresentanti degli organi di informazione, gli organizzatori hanno predisposto un punto stampa all’inizio della manifestazione. Prima dell’avvio dei lavori, Tajani e Schifani, insieme ad altri delegati nazionali, saranno a disposizione dei giornalisti per interviste e dichiarazioni sui temi caldi dell’attualità politica e sugli obiettivi della kermesse.