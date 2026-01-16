Ragusa – La Cna territoriale di Ragusa ha incontrato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, per discutere le opportunità offerte dal bando destinato alla riqualificazione della zona artigianale cittadina. Così come fatto negli altri Comuni, la Cna ha posto in rilievo gli obiettivi di questo strumento che può fornire un adeguato supporto per le finalità individuate. L’amministrazione comunale, dal canto suo, ha confermato la massima disponibilità a collaborare per la risoluzione delle criticità che interessano la zona artigianale, utilizzando il bando come strumento concreto per il rilancio e lo sviluppo del comparto produttivo locale.

Non è un caso che l’amministrazione comunale abbia conferito uno specifico incarico ad un tecnico per redigere il progetto esecutivo necessario per concorrere al bando regionale dopo un’attenta analisi insieme con i referenti locali della Cna di Vittoria, il responsabile cittadino Giorgio Stracquadanio e Andrea Distefano, che stanno seguendo operativamente tutta la materia in città. In queste ore, inoltre, si è svolto un ulteriore incontro operativo inserendo gli interventi necessari da apportare alla richiesta da presentare alla Regione. Durante l’incontro, la Cna, presente anche con i vertici di Cna Pensionati, ha espresso il proprio apprezzamento per la scelta già operata dell’amministrazione, unico Comune in provincia, di prevedere una delega assessoriale specifica rivolta agli anziani, riconoscendo l’importanza di politiche mirate a valorizzare il ruolo della terza età nella comunità, in linea con le proposte dell’associazione di categoria.

Tra i temi affrontati, la Cna pensionati ha avanzato la richiesta di istituire una consulta dedicata agli anziani, strumento che consentirebbe una partecipazione attiva delle associazioni e dei sodalizi nei processi decisionali locali. Particolare interesse è stato manifestato verso la Banca del Tempo, modello innovativo già operativo nella città di Vittoria e considerato replicabile nel territorio degli altri Comuni iblei per rafforzare reti di solidarietà e scambio tra generazioni.

La Cna Pensionati ha presentato le azioni programmate nei vari Comuni della provincia, sottolineando l’impegno costante a favore dell’inclusione sociale e della promozione del benessere degli anziani. L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire nel dialogo e nella progettazione di iniziative che mettano al centro le esigenze delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini anziani, nel solco di una comunità coesa e orientata al futuro.