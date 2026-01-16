Le proiezioni dei principali centri di calcolo convergono verso un unico, preoccupante scenario: la Sicilia si prepara a vivere una fase di maltempo estremo. Lo annunciano le previsioni di Sicilia in meteo (vedi foto in basso). Tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio, l’Isola sarà l’obiettivo di un profondo vortice ciclonico che promette di scatenare fenomeni di rara intensità. L’attendibilità della previsione è già molto alta, attestandosi tra il 75% e l’80%.

La genesi del Ciclone: contrasti termici esplosivi

La dinamica inizierà nel weekend, con una bassa pressione sulla Penisola Iberica che scivolerà verso il Nord Africa. La svolta critica avverrà tra la Tunisia e le nostre isole maggiori: qui, il sistema si alimenterà grazie all’innesto di aria gelida di matrice artica proveniente da est.

Questo violento scontro tra l’aria fredda orientale e le acque del Mediterraneo darà vita a un vortice ciclonico esplosivo, capace di generare:

Piogge torrenziali: Rischio concreto di eventi alluvionali, con i versanti ionici e meridionali in prima linea per i fenomeni più violenti.

Rischio concreto di eventi alluvionali, con i versanti in prima linea per i fenomeni più violenti. Venti di tempesta: Sono previste raffiche da Forza 11 della scala Beaufort, con punte che potrebbero toccare i 120-130 km/h.

Mari “Grossi” e onde fino a 8 metri

La situazione marittima sarà proibitiva. La scala Douglas prevede condizioni di mare Grosso o Molto Grosso (grado 7-8).

Al largo: Sull’alto Ionio e sul Canale di Sicilia le onde potrebbero superare gli 8 metri d’altezza .

Sull’alto Ionio e sul Canale di Sicilia le onde potrebbero superare gli . Sulle coste: Le mareggiate saranno di forza eccezionale, colpendo con violenza tutti i litorali esposti ai quadranti orientali e meridionali.

Prossimi aggiornamenti

Al momento, il quadro previsionale è severo. La redazione seguirà costantemente gli sviluppi dei “run” meteo delle prossime ore, con l’auspicio che i modelli mostrino un parziale allentamento della pressione ciclonica prima dell’impatto previsto per lunedì.