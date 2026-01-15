Ragusa – Oggi, giovedì 15 gennaio alle ore 11.30, a Ragusa verrà piantumato un alberello di carrubo all’ingresso di villa Aylano cosi come viene chiamata da tutti villa Santa Domenica.

Il laboratorio Verde di Fare Ambiente Provinciale di Ragusa, ogni anno con la collaborazione dell’Assessorato al verde del Comune di Ragusa, del Dipartimento Regionale per lo sviluppo rurale servizio 15 Ragusa, il CSetneo e quest’anno il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dal 2022 mette a dimora 250 alberi di carrubo nel territorio ibleo. Il carrubo viene piantumato a conclusione del progetto “mettiamo le radici per il futuro”.

Questa pianta generosa e resiliente, che cresce nei territori assolati della nostra Sicilia, rappresenta la forza e la capacità di resistere nonostante le difficoltà.

Il suo legno robusto e il frutto dolce sono testimonianza di una terra che, pur ferita da mille sofferenze, continua a fiorire. Come il carrubo, noi siciliani siamo chiamati a rimanere saldi di fronte alle avversità, rimanendo fedeli alla nostra terra, alla nostra gente, ai nostri valori più autentici. Oggi, come ieri, il carrubo è simbolo di vita, di speranza, di resistenza, ma anche di una battaglia che non deve mai fermarsi: quella contro le mafie.