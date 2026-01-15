Monterrosso Almo – È stata una serata indimenticabile per la comunità monterossana quella di mercoledì sera. Giuseppe Barresi, originario di Monterosso Almo ma residente a Roma, ha trionfato nello studio di “Affari Tuoi”, portando a casa un bottino di 50.000 euro in gettoni d’oro.

Barresi ha condotto una partita caratterizzata da una straordinaria gestione delle emozioni e da un pizzico di audacia siciliana. Il momento decisivo è arrivato quando il concorrente ha dovuto decidere se cedere alle lusinghe del “Dottore” o proseguire con il proprio intuito.

Con estrema freddezza, Giuseppe ha scelto di non cambiare il proprio pacco, difendendo fino all’ultimo istante il numero 1. Una scommessa vinta: all’apertura finale, il pacco ha rivelato proprio il premio da 50.000 euro, scatenando l’entusiasmo in studio.

Nonostante la distanza geografica, il legame con Monterosso Almo è rimasto fortissimo. La notizia del successo si è diffusa rapidamente tra i vicoli del borgo, dove in molti sono rimasti incollati allo schermo per fare il tifo. Una vittoria che non è solo economica, ma che ha regalato un momento di orgoglio e visibilità all’intera comunità cittadina, che oggi celebra il “coraggio premiato” del proprio concittadino.