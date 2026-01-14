Affrontare la menopausa significa gestire una vera e propria transizione metabolica. Il calo degli estrogeni non influenza solo l’umore, ma sposta l’accumulo di grasso verso la zona addominale e rallenta il metabolismo basale.

Ecco una strategia alimentare e comportamentale studiata per favorire il dimagrimento in questa fase, preservando la salute delle ossa e la tonicità muscolare.

La strategia nutrizionale in menopausa

Per contrastare l’aumento di peso, non serve “mangiare meno”, ma “mangiare meglio”, puntando su nutrienti che dialogano con il nostro sistema ormonale.

Gli alleati della salute

Proteine ad alto valore biologico: Pesce azzurro (ricco di Omega-3 antinfiammatori), carni bianche, legumi e soia. Quest’ultima è preziosa per i suoi fitoestrogeni , che mimano l’azione degli estrogeni naturali riducendo le vampate.

Pesce azzurro (ricco di Omega-3 antinfiammatori), carni bianche, legumi e soia. Quest’ultima è preziosa per i suoi , che mimano l’azione degli estrogeni naturali riducendo le vampate. Carboidrati a lento rilascio: Cereali integrali (orzo, farro, quinoa) che evitano i picchi di insulina, responsabili dell’accumulo di grasso viscerale.

Cereali integrali (orzo, farro, quinoa) che evitano i picchi di insulina, responsabili dell’accumulo di grasso viscerale. Calcio e Vitamina D: Fondamentali per prevenire l’osteopenia. Oltre ai latticini magri, sono ottime fonti le verdure a foglia verde scuro e le acque ricche di calcio.

Fondamentali per prevenire l’osteopenia. Oltre ai latticini magri, sono ottime fonti le verdure a foglia verde scuro e le acque ricche di calcio. Grassi “Buoni”: Olio EVO, avocado e frutta guscio, essenziali per la salute delle membrane cellulari.

Le limitazioni necessarie

Zuccheri semplici e farine raffinate: Favoriscono l’infiammazione e la resistenza insulinica.

Favoriscono l’infiammazione e la resistenza insulinica. Alcol e Caffeina: Possono esacerbare i disturbi del sonno e le vampate di calore.

Possono esacerbare i disturbi del sonno e le vampate di calore. Sale in eccesso: Il rischio di ipertensione aumenta in menopausa; meglio insaporire con spezie ed erbe aromatiche.

Esempio di Menù Settimanale (Obiettivo -7 kg)

Questo schema è pensato per essere bilanciato e saziante. Le quantità sono indicative e dovrebbero essere personalizzate in base al dispendio energetico individuale.

Giorno Colazione Pranzo Cena Lunedì Latte parz. scremato (200ml) + 4 fette biscottate integrali Pasta (70g) con pesce spada ai ferri e fagiolini Pollo ai ferri (200g) con cavolo e pane integrale (40g) Martedì Yogurt magro con 30g di cereali integrali Pasta integrale pomodoro e basilico + 60g di formaggio fresco Bresaola o affettato magro con zucchine trifolate e pane (40g) Mercoledì Latte parz. scremato + pane integrale e marmellata Sgombro al forno con pomodorini, bieta e pane ai 5 cereali Riso integrale (70g) con lenticchie (150g) Giovedì Yogurt magro + 4 fette biscottate Polenta (70g) con ceci al pomodoro e insalata rucola/lattuga Spigola al forno con spinaci e pane (40g) Venerdì Latte parz. scremato + 4 biscotti integrali Pasta corta (50g) con pomodorini e tacchino con edamame Bresaola (200g), pane integrale (40g) e verdura a scelta Sabato Latte parz. scremato + 30g cereali integrali + 1 frutto Caprese (100g mozzarella + pomodoro) con pane integrale (70g) Petto di pollo ai ferri con cavoli e pane integrale (40g) Domenica Latte parz. scremato + cereali integrali + 1 frutto Pasta integrale al pomodoro e 60g di ricotta o primo sale Affettato magro con zucchine e pane (40g)

Spuntini: Prevedere sempre un frutto di stagione o una spremuta d’arancia a metà mattina e a metà pomeriggio per mantenere attivo il metabolismo e regolare la fame.

Consigli extra per il successo