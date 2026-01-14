Ragusa – In esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 437 del 31/12/2025, sono state prorogate fino al 30 giugno 2027 le misure di semplificazione per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di pubblici esercizi. Le disposizioni agevolate riguardano le domande di proroga, rinnovo e nuovo rilascio di autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico o l’ampliamento delle superfici già concesse.
Tutti i titolari di pubblici esercizi interessati devono presentare la richiesta a partire dal 13 gennaio 2026 ed entro e non oltre l’11 febbraio 2026. L’istanza è necessaria per la determinazione del canone patrimoniale unico, il cui pagamento è vincolante per il rilascio del titolo abilitativo.
La documentazione va inviata esclusivamente tramite PEC del Comune di Ragusa utilizzando l’apposito modulo denominato Allegato 1, disponibile nel sito istituzionale del Comune di Ragusa.
Ai servizi di ristorazione senza somministrazione è consentita l’occupazione di uno spazio prospiciente il locale per tavoli d’appoggio (massimo uno ogni metro, per un totale di 4 metri lineari), senza l’utilizzo di sedute.
In Piazza Pola e Piazza Duca degli Abruzzi l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non applicare l’ulteriore ampliamento del 50% della superficie già autorizzata.
Restano obbligatori il rispetto del Codice della Strada, il transito dei mezzi di soccorso e, in caso di occupazione davanti ad altre proprietà, l’acquisizione della disponibilità dei terzi.
L’avviso integrale e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze è disponibile sul sito del Comune di Ragusa.
