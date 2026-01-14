Il bollo auto rimane una delle imposte più discusse dagli italiani. Sebbene la natura del tributo sia regionale — e quindi soggetta a variazioni territoriali — il 2026 si apre con interessanti prospettive di riforma e il consolidamento delle agevolazioni per i veicoli a basso impatto ambientale e per quelli di interesse storico.

1. La grande novità: esenzione per redditi bassi?

Al centro del dibattito normativo per il 2026 c’è la proposta di introdurre una soglia di reddito per l’esenzione totale dal bollo. L’obiettivo è alleggerire il carico fiscale sulle fasce più fragili della popolazione.

Il limite ipotizzato: L’esenzione potrebbe scattare per chi dichiara un reddito personale annuo non superiore a 8.000 euro .

L’esenzione potrebbe scattare per chi dichiara un reddito personale annuo . Nessun automatismo: Qualora approvata, la misura richiederà una domanda specifica corredata da documentazione ufficiale (come l’attestazione ISEE o la dichiarazione dei redditi).

Qualora approvata, la misura richiederà una domanda specifica corredata da documentazione ufficiale (come l’attestazione ISEE o la dichiarazione dei redditi). Fascia Senior: Si discute anche di possibili sgravi per gli over 65, sebbene al momento non esistano ancora decreti attuativi che confermino l’agevolazione basata sulla sola età anagrafica.

2. Mobilità Green: i vantaggi per elettriche e ibride

La spinta verso la transizione ecologica continua a riflettersi sui benefici fiscali, anche se il panorama resta frammentato tra le varie Regioni.

Auto Elettriche: Nella maggior parte d’Italia, i veicoli “full electric” godono di un’ esenzione totale per i primi 5 anni dalla data di immatricolazione. Scaduto il quinquennio, molte Regioni applicano una tariffa ridotta (spesso pari a 1/4 del bollo ordinario), mentre in alcune realtà l’esenzione resta permanente.

Nella maggior parte d’Italia, i veicoli “full electric” godono di un’ dalla data di immatricolazione. Scaduto il quinquennio, molte Regioni applicano una tariffa ridotta (spesso pari a 1/4 del bollo ordinario), mentre in alcune realtà l’esenzione resta permanente. Auto Ibride: Per le motorizzazioni Hybrid, le regole cambiano drasticamente da confine a confine. Alcune Regioni offrono un triennio gratuito, altre riduzioni proporzionali alla potenza del motore elettrico.

3. Veicoli Storici: quando l’auto diventa “patrimonio”

Per gli appassionati di collezionismo, il risparmio sul bollo è legato all’anzianità del mezzo registrata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Età del veicolo Regime Fiscale 2026 Oltre 30 anni Esenzione totale automatica. Se il mezzo circola su strada, si paga solo una tassa di circolazione forfettaria (circa 25-30€). Tra 20 e 29 anni Riduzione del 50% (o esenzione totale in alcune regioni) a patto di possedere il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) annotato sulla carta di circolazione.

4. Come richiedere l’esenzione

Ad eccezione dei veicoli ultratrentennali, l’esenzione raramente è automatica. Ecco i passi da seguire: