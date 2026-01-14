Dopo i brividi degli ultimi giorni, il quadro atmosferico sul Mediterraneo si appresta a cambiare radicalmente. Secondo le ultime analisi di Meteored, l’alta pressione sta riguadagnando terreno, mettendo fine alle correnti fredde. Tuttavia, questa stabilità sarà solo temporanea e farà da apripista a una fase di maltempo di stampo africano decisamente più insidiosa che potrebbe interessare anche la Sicilia.

La tregua umida fino a metà settimana

L’espansione dell’anticiclone non sarà sinonimo di cieli tersi. L’afflusso di aria più mite e umida porterà con sé la formazione di nebbie e nubi basse (i cosiddetti “grigiori”), che avvolgeranno le pianure e i litorali almeno fino a mercoledì. Da venerdì, però, la protezione dell’alta pressione inizierà a scricchiolare, aprendo la porta a infiltrazioni atlantiche.

Il weekend della svolta: si scava un ciclone mediterraneo

La vera criticità è attesa tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio. I modelli confermano la formazione di un poderoso vortice ciclonico che, originatosi sul Nord Africa, risalirà verso il Mediterraneo centrale.

Domenica 18: Il Sud Italia vivrà una fase di transizione. L’avvicinamento del sistema depressionario attiverà una prima “risalita calda” con venti di Scirocco in rinforzo. Il cielo sarà nuvoloso con piogge sparse, ma le temperature inizieranno a salire sensibilmente.

Lunedì 19: L’apice del maltempo. La Sardegna e la Sicilia finiranno nel mirino del fronte caldo. Gli esperti avvertono: sarà una giornata di “Scirocco impetuoso”. In particolare, si attendono:

Venti fortissimi: Raffiche di burrasca dai quadranti meridionali.

Raffiche di burrasca dai quadranti meridionali. Piogge intense: Rischio di nubifragi localizzati sui settori ionici e meridionali dell’isola.

Rischio di nubifragi localizzati sui settori ionici e meridionali dell’isola. Mareggiate: I mari risulteranno molto mossi o agitati, con possibili criticità lungo le coste esposte al vento di Scirocco.

Caldo fuori stagione al Sud

Nonostante il maltempo, il termometro segnerà valori in deciso aumento. Il richiamo di aria calda subtropicale collegato al minimo di pressione porterà le temperature su livelli decisamente miti per il mese di gennaio, attenuando drasticamente la sensazione di freddo degli scorsi giorni.