Ragusa – Il Comune di Ragusa informa la cittadinanza che si effettua la raccolta firme per il referendum confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale ed istituzione della Corte Disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 della Costituzione.
I moduli per la raccolta firme sono a disposizione dei cittadini presso la Segreteria Generale del Comune, in Corso Italia n. 72, secondo piano, stanza 10. Coloro i quali intendessero firmare possono farlo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
È necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido. Inoltre, è possibile firmare online, tramite SPID o CIE, collegandosi al seguente link: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034. Si può firmare fino a venerdì 30 gennaio 2026.
