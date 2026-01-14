Giarratana – Inizia domani, giovedì 15 gennaio, il triduo in onore di Sant’Antonio abate, i cui festeggiamenti si stanno svolgendo a Giarratana, nella basilica omonima. Ieri, in particolare, si è tenuta la celebrazione eucaristica animata dal comitato che, in serata, è poi proseguita con un momento di preghiera e di agape fraterna con tutti i membri dello stesso comitato. Domani, dunque, in basilica, alle 17,30 ci sarà la recita del Rosario, alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Franco Ottone.

Alle 19 l’incontro di preghiera e di adorazione animata dal gruppo Barakà song e guidato da don Ottone. Si prosegue venerdì 16 gennaio con la recita del Santo Rosario in programma alle 17,30 mentre alle 18 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Joseph Muamba e animata dal movimento dei Cursillos. Sabato, poi, la festa liturgica di Sant’Antonio abate. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Johns Avuppadan, alle 12 il suono a festa delle campane delle chiese. Alle 16 lo sparo di colpi a cannone mentre alle 17,30 ci sarà la recita del Rosario. Alle 18 la celebrazione eucaristica con tutti i ragazzi del catechismo e le loro famiglie, presieduta dal parroco. Durante la celebrazione, i fratelli Mariuccia e Giuseppe Trapani doneranno a Sant’Antonio abate la nuova aureola in memoria del papà Mario Trapani.

Dopo la celebrazione sarà sorteggiata, gratuitamente, una statua di Sant’Antonio abate per i ragazzi che saranno presenti. Il sostegno ai festeggiamenti, con la doppia processione in programma domenica 18 gennaio, è garantito, tra gli altri, dall’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che cura l’aspetto mediatico della manifestazione religiosa e riserva grande attenzione a eventi di questo tipo che si svolgono nei piccoli centri dell’area iblea.