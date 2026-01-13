Negli ultimi aggiornamenti, WhatsApp ha introdotto una serie di strumenti dedicati alla gestione dei gruppi, con l’obiettivo di rendere più semplice coordinare attività scolastiche, lavorative, sportive e familiari. Tra le novità più apprezzate del 2026 troviamo i promemoria eventi nei gruppi WhatsApp, una funzione che permette di programmare notifiche automatiche per ricordare appuntamenti importanti. Questa guida completa ti mostra come funzionano, come impostarli e come risolvere eventuali problemi.

Cos’è il promemoria eventi nei gruppi WhatsApp e come funziona

Il promemoria eventi è una funzione integrata nei gruppi WhatsApp che consente di creare un evento con data, ora e descrizione, e di inviare automaticamente una notifica ai membri del gruppo. È uno strumento utile per evitare dimenticanze e migliorare l’organizzazione interna, soprattutto nei gruppi numerosi.

Perché Meta ha introdotto questa funzione

Meta ha sviluppato i promemoria per rispondere alle esigenze di milioni di utenti che utilizzano WhatsApp come piattaforma principale per coordinare attività quotidiane. La funzione riduce il caos nei gruppi, elimina messaggi duplicati e permette di gestire appuntamenti senza ricorrere ad applicazioni esterne.

Come impostare un promemoria eventi nei gruppi WhatsApp (Android e iPhone)

La procedura per creare un promemoria è semplice e intuitiva. WhatsApp ha uniformato l’esperienza su Android e iPhone, con piccole differenze nell’interfaccia.

Procedura per Android

Apri WhatsApp e accedi al gruppo in cui vuoi creare l’evento. Tocca il pulsante + Evento o l’icona del calendario. Inserisci il titolo dell’evento. Seleziona data e ora. Aggiungi una descrizione facoltativa. Attiva l’opzione Promemoria scegliendo quando inviare la notifica. Conferma con Crea.

Procedura per iPhone

Apri WhatsApp e vai nel gruppo desiderato. Tocca l’icona + accanto al campo di testo. Seleziona Evento. Compila titolo, data, ora e descrizione. Imposta il promemoria scegliendo tra le opzioni disponibili. Tocca Crea per confermare.

Come modificare o eliminare un promemoria

Per modificare un evento già creato, tocca l’evento nel gruppo e seleziona Modifica. Per eliminarlo, scegli Elimina evento. Solo gli amministratori o il creatore dell’evento possono farlo.

Come funzionano le notifiche dei promemoria nei gruppi

Le notifiche dei promemoria sono automatiche e vengono inviate a tutti i membri del gruppo, salvo chi ha silenziato le notifiche del gruppo stesso.

Chi riceve la notifica

Tutti i partecipanti al gruppo ricevono il promemoria, indipendentemente dal fatto che abbiano interagito con l’evento.

Quando arriva il promemoria

Puoi scegliere tra diverse opzioni: 15 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima o all’orario esatto dell’evento.

Cosa succede se si cambia l’orario dell’evento

WhatsApp aggiorna automaticamente il promemoria e invia una notifica informativa ai membri del gruppo.

Esempi pratici di utilizzo dei promemoria nei gruppi WhatsApp

Gruppi scuola e genitori

Promemoria per riunioni, scadenze scolastiche, consegna documenti o attività extracurriculari.

Gruppi sportivi

Allenamenti, partite, trasferte, scadenze per iscrizioni o certificati medici.

Gruppi di lavoro

Riunioni, scadenze di progetto, consegne materiali, briefing settimanali.

Gruppi familiari e amici

Compleanni, cene, viaggi, appuntamenti medici, attività condivise.

Problemi comuni e soluzioni rapide

Non vedo l’opzione “Promemoria”

Assicurati di avere l’ultima versione di WhatsApp. La funzione è in rollout graduale.

Il promemoria non arriva

Controlla che le notifiche di WhatsApp non siano disattivate nelle impostazioni del telefono.

Gli altri membri non ricevono la notifica

Potrebbero aver silenziato il gruppo o disattivato le notifiche globali.

FAQ – Domande frequenti sui promemoria WhatsApp

Posso creare un promemoria anche se non sono amministratore?

Sì, tutti i membri del gruppo possono creare eventi, salvo restrizioni impostate dagli admin.

Posso impostare più promemoria per lo stesso evento?

Al momento no: WhatsApp consente un solo promemoria per evento.

La funzione è disponibile anche nelle Community?

Sì, i promemoria funzionano anche nei gruppi collegati alle Community.