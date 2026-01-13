La macchina della riscossione svela finalmente i dettagli della Rottamazione quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata che punta a svuotare i magazzini delle cartelle esattoriali. Rispetto alla precedente “Quater”, la nuova misura estende il raggio d’azione di ulteriori 18 mesi, includendo i carichi affidati all’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2023.

1. Il Calendario delle Scadenze

La finestra per mettersi in regola è breve ma intensa:

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito le modalità telematiche di adesione. Entro il 30 aprile 2026: Termine ultimo per l’invio della domanda. In questa fase il contribuente deve indicare se intende pagare in un’unica soluzione o a rate (fino a un massimo di 54).

Termine ultimo per l’invio della domanda. In questa fase il contribuente deve indicare se intende pagare in un’unica soluzione o a rate (fino a un massimo di 54). Entro il 30 giugno 2026: L’Agente della Riscossione risponderà comunicando l’esatto ammontare del debito “scontato” e il piano dei bollettini.

2. Cosa si paga (e cosa si risparmia)

La Quinquies permette di abbattere drasticamente il debito. Si paga esclusivamente la quota capitale e il rimborso per le spese procedurali e di notifica. Vengono azzerati:

Sanzioni e interessi di mora.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

L’aggio di riscossione.

Il limite invalicabile: Restano rigorosamente esclusi tutti i debiti derivanti da accertamenti fiscali o previdenziali. La sanatoria è riservata esclusivamente alla cosiddetta “compliance mancata”, ovvero imposte e contributi INPS dichiarati dal contribuente ma non versati (controlli 36-bis, 36-ter e 54-bis).

3. Rateizzazione: un piano a lungo termine (con interessi)

Per chi non può saldare entro il 31 luglio 2026 (data della rata unica), la legge offre un piano di dilazione fino a 54 rate bimestrali (circa 9 anni).

Ogni rata non può scendere sotto i 100 euro. Costo della dilazione: Chi sceglie la rateizzazione dovrà corrispondere un interesse del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.

Chi sceglie la rateizzazione dovrà corrispondere un interesse del a partire dal 1° agosto 2026. L’ultima rata: Il piano si chiuderà definitivamente il 31 maggio 2035.

4. La “trappola” della tolleranza zero

Questa è la novità più temuta: spariscono i 5 giorni di tolleranza. Se nella Quater era concesso un breve ritardo, nella Quinquies la puntualità è assoluta. Un solo giorno di ritardo nel pagamento, o un versamento anche parzialmente insufficiente, comporta:

La perdita immediata dei benefici. L’acquisizione delle somme già versate a titolo di acconto sul debito totale (che torna a includere sanzioni e interessi). L’impossibilità di ottenere nuove rateizzazioni ordinarie.

5. Il “Ripescaggio” dei decaduti

La Quinquies rappresenta un’ultima chiamata anche per i “decaduti inconsapevoli”. Molti contribuenti sono stati esclusi dalle precedenti rottamazioni per errori formali o lievi ritardi. Ora possono rientrare, a patto che i debiti rientrino nel perimetro ammesso (no accertamenti). Attenzione: Chi è invece perfettamente in regola con i pagamenti della Rottamazione Quater al 30 settembre 2025 non può migrare verso la Quinquies; per loro resta valido il vecchio piano.

6. I vantaggi immediati dell’adesione

Presentare la domanda non è solo un impegno economico, ma garantisce benefici operativi immediati:

Sospensione di prescrizione e decadenza dei carichi.

di prescrizione e decadenza dei carichi. Blocco di nuovi fermi amministrativi o ipoteche (restano validi quelli già iscritti).

(restano validi quelli già iscritti). Sospensione delle procedure esecutive (salvo casi di aste già in fase avanzata).

(salvo casi di aste già in fase avanzata). Rilascio del DURC: il contribuente torna a essere considerato “adempiente” ai fini della regolarità contributiva.

7. Lite pendente? Obbligo di rinuncia

Se il debito inserito nella rottamazione è oggetto di un contenzioso legale, il contribuente deve impegnarsi formalmente a rinunciare al giudizio. Una volta pagata la prima rata, il giudice dichiarerà l’estinzione del processo.