Ragusa – Nella mattinata di ieri, 12 gennaio si è insediato, quale Questore di Ragusa, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Salvatore Fazzino. Nato a Modica, il 31 maggio 1966, laureato in Giurisprudenza (1990) ed in Scienze della Pubblica Amministrazione (2009) presso l’Università degli Studi di Catania.
Entrato in Polizia nel 1985, frequenta il 2° Corso Quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia per poi essere nominato Vice Commissario.
Assegnato alla Questura di Siracusa ha ricoperto numerosi incarichi: dirigente del Commissariato di Ortigia, funzionario della Squadra Mobile, funzionario dell’Ufficio di Gabinetto, dirigente dell’Ufficio Volanti e Capo di Gabinetto.
Nel 2009 viene promosso Primo Dirigente e dopo aver frequentato il 25° corso di formazione, viene assegnato alla Questura di Trapani con l’incarico di Dirigente della Polizia Amministrativa.
Nel 2012 dirige il Commissariato di P.S. di Acireale e nel 2016 assume la funzione di Capo di Gabinetto della Questura di Catania. Nel 2018 viene nominato Vicario del Questore di Catania.
Il 12 ottobre 2023 viene promosso alla qualifica di Dirigente Superiore.
Il neo Questore di Ragusa, nella mattinata del 12 gennaio, presso la sede della Questura di Ragusa, ha deposto una corona d’alloro in onore ai caduti della Polizia di Stato.
Successivamente, ha incontrato i Funzionari di tutte le articolazioni degli Uffici di P.S. della Provincia di Ragusa e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno.
Lascia un commento