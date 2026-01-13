Previsioni meteo Sicilia per domani, mercoledì 14 gennaio 2026

Meteo Sicilia – Giornata stabile e in gran parte soleggiata domani, mercoledì 14 gennaio 2026, su tutta l’isola. Le previsioni meteo per la Sicilia indicano cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di piogge e temperature massime in lieve aumento grazie al ritorno dell’alta pressione.

La presenza dell’alta pressione sull’Italia favorisce un clima più mite rispetto ai giorni scorsi, con il freddo in attenuazione e una graduale risalita delle temperature massime anche sulla nostra regione.

Previsioni meteo Sicilia: il dettaglio per aree

Sicilia centro-meridionale

Sulle province del settore centro-meridionale (tra cui Agrigento, Caltanissetta e Ragusa) sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Il tempo si manterrà asciutto, con ottima visibilità e un clima invernale ma generalmente gradevole nelle ore centrali.

Sicilia settentrionale

Lungo la fascia tirrenica e nelle aree interne settentrionali (Palermo, Messina ed entroterra) il cielo si presenterà con nuvolosità irregolare e qualche velatura di passaggio, ma senza fenomeni di rilievo. Le nubi saranno per lo più innocue e lasceranno spazio anche a schiarite nel corso del giorno.

Sicilia orientale e costa ionica

Sulle province orientali, in particolare lungo la costa ionica (Catania, Siracusa e zone limitrofe), la giornata sarà dominata da ampi rasserenamenti, con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nube potrà comparire solo localmente, ma il quadro resterà asciutto e stabile.

Venti e mari sulla Sicilia

I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti meridionali, con possibili locali rinforzi sui settori più esposti. Le condizioni del vento non causeranno particolari disagi né ai collegamenti marittimi né alla viabilità.

Per quanto riguarda i mari:

Mar Tirreno: poco mosso o localmente mosso;

poco mosso o localmente mosso; Mar Ionio: generalmente poco mosso;

generalmente poco mosso; Canale di Sicilia: poco mosso.

Nel complesso, il quadro meteomarino sarà favorevole, con moto ondoso contenuto e nessuna criticità significativa in vista.

La serata e la notte tra mercoledì e giovedì

Anche in serata e nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio 2026 la Sicilia continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso e non sono attese piogge.

Le temperature notturne tenderanno a calare, ma senza particolari eccessi: farà freddo soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le coste il clima si manterrà più mite.

In sintesi: meteo Sicilia 14 gennaio 2026

Riassumendo, le previsioni meteo per la Sicilia di domani, mercoledì 14 gennaio 2026 indicano:

Tempo stabile e asciutto su tutta la regione;

e asciutto su tutta la regione; Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, pomeriggio e sera;

al mattino, pomeriggio e sera; Nessuna precipitazione significativa attesa;

attesa; Temperature massime in lieve aumento, minime stazionarie;

in lieve aumento, minime stazionarie; Venti deboli meridionali con locali rinforzi;

con locali rinforzi; Mari poco mossi, localmente mossi sul Tirreno.

Un mercoledì dunque all’insegna della stabilità e di un inverno più mite, ideale per gli spostamenti e le attività quotidiane in tutta la Sicilia.